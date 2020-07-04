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Dünya

Dünyanın en yaşlı kedisi bakın kaç yaşında öldü

İngiltere'de yaşayan ve dünyanın en yaşlı kedisi kabul edilen 31 yaşındaki Rubble'ın öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:13:00 -
Dünyanın en yaşlı kedisi bakın kaç yaşında öldü

Mirror'un haberine göre Rubble henüz çok küçükken, İngiltere'nin Devon kontluğuna bağlı Exeter kentinde yaşayan Michelle Heritage'a 20. yaşgününde hediye edildi.

O günden beri sahibinden hiç ayrılmayan Maine Coon cinsi Rubble, 5 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. 31 yaşına girdiğinde dünyanın en yaşlı kedisi unvanını elde eden Rubble'nin insan yaşıyla yaklaşık 150 yıllık bir ömür sürdüğü hesaplanıyor.

31 yılını Rubble'la geçiren Heritage, en yakın arkadaşı olarak nitelediği kedinin sağlık sorunu olmadığını, yaşlılık nedeniyle öldüğünü anlattı.

Tarif edilemez bir üzüntü yaşadığını ve kedisiyle mutlu bir 31 yıl geçirdiği için şükran duyduğunu söyleyen Heritage, kedisini uzun yıllar boyunca iyi bir şekilde büyüttüğü için vicdanının rahat olduğunu da kaydetti.

Bugüne dek en uzun süre yaşayan kedi unvanı, 38 yıl 3 günlükken hayatını kaybeden Creme Puff isimli kediye ait. ABD'nin Teksas eyaletinde 3 Ağustos 1967'de doğan kedi, 6 Ağustos 2005'te öldü.

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Yorumlar

basının yeni dili: hürriyetçe, milliyetçe, cumhuriyetçe

bakın o kedi kaç yaşında öldü. bakın twitirden o adama söven o adam kim çıktı. bakın meğer o bakan kimmiş. bakın meğer aliçokun transfer ettiği futbolcu daha önce hangi takımda oynamış..
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Kedi beslemek sünnettir

(Kedi necis değildir. Etrafınızda çok dolaşan [ sevimli ] bir hayvandır.) [Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, Muvatta] Bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdular: “Kim bir serçeyi boş yere, sırf eğlence olsun diye öldürürse, kıyâmet günü o serçe feryâd ederek Allâh’a şöyle seslenir: «–Ey Rabb’im! Falan kişi beni gereksiz yere öldürdü, herhangi bir fayda için öldürmedi».” (Nesâî, Dahâyâ, 42)  
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