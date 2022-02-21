Son yıllarda sosyal medya kullanımı bir hayli arttı. Sosyal medyada kimi zaman paylaşılan fotoğraf ve videolar ise gündemi etkiler oldu. Son olarak ‘Dünyanın en yaşlı insanı’ olarak paylaşılan bir video akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, dünyanın en yaşlı insanı kim nereli?

Dünyanın en yaşlı insanı kaç yaşında nereli?

Dünyanın en yaşlı insanı Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 118 yaşındaki Kane Tanaka'dur. Ancak sosyal medyada 399 yaşında olduğu iddia edilen ve bir Türk olduğu belirtilen kişinin görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medyada yer alan bu video hızla yayıldı ve milyonlarca kişiye ulaştı. Pek çok kişi "Dünyanın en yaşlı insanı Türk mü?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Videoda yer alan kişinin bir akrabası ise iddiaların doğru olmadığını yaşlı adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu ve Taylandlı olduğunu açıkladı.

Kane Tanaka kimdir?

Kane Tanaka 2 Ocak 1903'te Japonya'da dünyaya geldi. 2021'de 118.yaşını kutlayan Tanaka, dünyanın en yaşlı insanıdır. Tanaka hayatı boyunca birkaç büyük hastalıkla baş etti. 35 yaşındayken üvey kızı ile birlikte paratifo ateşine yakalandı. 45 yaşındayken pankreas kanseri ameliyatı geçirdi. Kane'e en son kalın bağırsak kanseri teşhisi koyuldu ve 103 yaşında ameliyat oldu.

Tanaka'nın 2020 Yaz Olimpiyatları'nda meşaleyi tutması bekleniyordu ancak COVİD-19 endişesiyle meşaleden çekildi.

9 Mart 2019'da Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kişisi" ve "Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kadını" olarak resmen ilan edildi. 19 Eylül 2020'de Nabi Tajima'nın 117 yıl 260 günlük ölüm yaşını geçtikten sonra şimdiye kadar ki en uzun yaşayan Japon kişisi ve dünyanın en yaşlı üçüncü kişisi rekorunu kırdı.