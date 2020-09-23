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Aktüel Dünyanın en uzun taş köprüsü olarak bilinen Uzunköprü için restorasyon çağrısı
Aktüel

Dünyanın en uzun taş köprüsü olarak bilinen Uzunköprü için restorasyon çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:36:02 -
Dünyanın en uzun taş köprüsü olarak bilinen Uzunköprü için restorasyon çağrısı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yönetici ve sakinleri, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Uzunköprü (Ergene) Köprüsü'nde restorasyon çalışmalarının acilen başlaması gerektiği çağrısında bulundu.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, köprü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün farklı noktalarında deformasyon meydana geldiğini bildirdi.

2. Murat tarafından 15. yüzyılda yaptırılan köprünün, daha büyük hasarlar oluşmadan restorasyona alınması gerektiğine işaret eden Becan, "1960'lı yıllarda köprünün restorasyonunun yapıldığını biliyoruz. Ancak geçen zaman içinde köprüde hasar meydan geldi ve kanatlarında dökülmeler yaşanıyor. Köprünün kanatları bir bir dökülüyor. Biz tarihi köprümüzün restorasyonunun bir an önce başlamasını istiyoruz. Köprümüz, dünyanın üzerinden araç geçen en uzun taş köprüsü. Köprümüze sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da 600 yıllık köprünün bazı bölümlerinde hasarlar olduğunu ve tarihi köprünün geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

- Uzun Köprü

Ergene Nehri üzerinde, Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan tarihi eser, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443 yıllarında Sultan 2'nci Murad tarafından, dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı.

1393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor. Daha önce yapılan tahta köprülerin nehir sularıyla yıkılması üzerine, halihazırda ayakta olan taş köprü inşa edildi.

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