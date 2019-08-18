Dünyanın en uzun kitap stantları İsveç’te kuruldu

İsveç’in başkenti Stockholm’de 20 yıldır düzenlenen Stockholm Kültür Festivali çerçevesinde dünyanın en uzun kitap stantları kuruldu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de 20 yıldır düzenlenen Stockholm Kültür Festivali’nde meraklılar, kitaplar, uzunçalarlar, eski film afişleri ve arşivlik eserlerle bir araya geliyor. Her yıl bir hafta botunca Stockholm Drottninggatan’de (Kraliçe Caddesi) düzenlenen festivalde sahaflar yıl boyunca topladıkları eserleri sanatseverlerle buluşturma imkânı buluyor. Bu yıl düzenlenen festivalde kurulan kitap stantlarının uzunluğu 4 kilometreyi geçti. Kurulan stantların sorumlusu Björn Andersson İsveçlilerin dünyanın en çok okuyan halklarından biri olduğunu ve okumanın teşviki için belediyenin kitap stantlarından işgaliye bedeli almadığını söyledi Andersson yaptığı açıklamada, “İsveç bundan bir kaç yıl önce en çok kitap ülkelerin başında geliyordu. Maalesef akıllı telefonlar nedeniyle okuma oranın düşmesine rağmen, İsveçliler yine de çok okuyan bir halk. Ayrıca Stockholm Belediyesi okumaya teşvik için hiçbir sahaftan işgaliye almıyor” dedi.