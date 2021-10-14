Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, "Sendromumu ve bunun bana getirdiği uzun boyu, hızlı büyümeyi kendim için bir avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki evinin önünde basın açıklaması düzenleyen 24 yaşındaki Gelgi, bu unvanı almanın çok büyük gurur olduğunu söyledi.

Daha önce "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" unvanına sahip olduğunu anımsatan Gelgi, "Dünyanın en uzun boylu kadını unvanına sahip olmak için Guinness'e başvuru yaptım. Sonrasında bir ölçüm sürecimiz oldu ve rekorum onaylandı, resmi sertifika takdimi gerçekleşti. Bu durum dün tüm dünyaya duyuruldu. Aslında 3 aydır bu unvanın sahibi olduğumu biliyorum. Bunu Guinness'in isteği üzerine duyurmadım, onlar duyurmak istediler." diye konuştu.

Gelgi, dünden beri gösterilen ilgi ve desteğin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek herkese teşekkür etti.

Yaşayan en uzun boylu kadın ve erkeğin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Gelgi şunları belirtti:

"Türkiye bu iki unvana da sahip, güzel tesadüf oldu. Görünür farklılıkları bulunan ve bununla ilgili öz güven problemleri bulunan insanlara şunu söylemek isterim: Farklı olmak, sandığınız kadar kötü bir şey değil. Sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor. Farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeyleri, insanın kendi çabasıyla avantaja çevirebileceğini düşünüyorum. Benim yaptığım şey de tam olarak buydu. Sendromumu ve bunun bana getirdiği uzun boyu, hızlı büyümeyi kendim için bir avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum."