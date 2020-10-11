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Dünya Dünyanın en tehlikeli meslekleri belli oldu
Dünya

Dünyanın en tehlikeli meslekleri belli oldu

The Lloyd's Register Foundation isimli bir araştırma şirketi, 142 ülkeyi kapsayan detaylı bir araştırma sonucu dünyanın en tehlikeli mesleklerini ve çalışanlar için dünyanın en tehlikeli ülkelerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 04:58:00 -
Dünyanın en tehlikeli meslekleri belli oldu

The Lloyd's Register Foundation isimli bir araştırma şirketi, 142 ülkede 150 bin kişinin katılımıyla dikkat çeken bir araştırmaya imza atarak dünyanın en tehlikeli mesleklerini ve çalışanlar için dünyanın en tehlikeli ülkelerini belirledi. Sonuçlara göre iş kazası oranının en yüksek olduğu 8 ülkenin 7'si Afrika ülkesi oldu.

Çalışmak için dünyanın en tehlikeli ülkesi Batı Afrika'da yer alan Sierra Leone oldu. Ülkede çalışan işçilerin yüzde 69'unun yaşamları boyunca en az bir kez iş nedeniyle ciddi yaralanmalara maruz kaldığı belirtildi. Sierra Leone'u takip eden ülke ise yüzde 64'lük iş kazası oranı ile Gambiya oldu.

Gambiya'yı, iş kazası oranı yüzde 62 olan Malavi, yüzde 58 olan Myanmar, yüzde 55 olan Liberya, yüzde 52 olan Uganda, yüzde 51 olan Zambiya ve yüzde 38 olan Gana takip etti.

Dünyanın en tehlikesli meslekleri çiftçilik ve balıkçılık oldu

Söz konusu araştırma ile birlikte işçilerin en çok iş kazası yaşadığı meslek grubu da belli oldu. Araştrmacılar, çiftçi ve balıkçıların çok ciddi oranda iş kazalarına maruz kaldıklarını belirtti. Sonuçlara göre çiftçilik ve balıkçılık yapan insanların yüzde 34'ü, hayatları boyunca en az bir kez ciddi yaralanmalara yol açan iş kazası geçirdi. Diğer en tehlikeli meslek ise inşaat oldu.

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