Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya ülkeleri arasında yapılan araştırma sonucunda en sinirli, en gergin ülkeler belli oldu. Türkiye'nin de yer aldığı listede sıralama şaşırttı. İşte, dünyanın en sinirli ülkelerinin sıralaması...
Dünyanın en sinirli ülkelerinin hangileri olduğuna dair yapılan araştırmalarda en sinirli ülkeler sıralaması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ülke vatandaşlarının sinirli olma nedenleri arasında yaşanılan ekonomik sıkıntılar, siyaset ve savaşlar en temel nedenler arasında yer aldı.
En sinirli ülkeler sıralamasına dahil olan Türkiye yüzde 40 oranıyla ilk onda yer aldı. Bakın en sinirli ülkeler sıralamasında zirvede hangi ülke yer aldı.
DÜNYANIN EN SİNİRLİ ÜLKELERİ
1- ERMENİSTAN
2- IRAK
3- İRAN
4- FİLİSTİN
5- FAS
6- TÜRKİYE
7- NİJER
8- ÇAD