Dünyanın en iyileri arasında Süper Lig'ten bir tek o var
Dünyada aktif en iyi elit seviyede oynayan 15 kalecisi belirlendi. Athletic'in hazırladığı listeye seçilen isimlerin oynadıkları süre, yakaladıkları istikrar ve oyuna etkilerine göre değerlendirildiği belirtildi.
Dünyada aktif en iyi 15 kaleciden belirlendi. Athletic'in hazırladığı listeye seçilen isimlerin elit seviyede oynadıkları süre, yakaladıkları istikrar ve oyuna etkilerine göre değerlendirildiği belirtildi.
Bu sezon çok iyi bir performans gösteren kalecilerden birçoğunun belirlenen kriterler nedeniyle listede yer almadığına dikkat çekildi.
Athletic'in hazırladığı liste şöyle:
1. Thibaut Courtois (Real Madrid/Belçika)
2. Gianluigi Donnarumma (Manchester City/İtalya)
3. Alisson (Liverpool/Brezilya)
4. Manuel Neuer (Bayern Münih/Almanya)
5. Mike Maignan (Milan/Fransa)
6. Emiliano Martinez (Aston Villa/Arjantin)
7. David Raya (Arsenal/İspanya)
8. Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenya)
9. Joan Garcia (Barcelona/İspanya)
10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund/İsviçre)
11. Jordan Pickford (Everton/İngiltere)
12. Yann Sommer (Inter/İsviçre)
13. Unai Simon (Athletic Bilbao/İspanya)
14. Diogo Costa (Porto/Portekiz)
15. Ederson (Fenerbahçe/Brezilya)