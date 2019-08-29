0553 313 94 23

Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul’da sahne alıyor

Bu yılın ’en iyi drift pilotu’nun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 1 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul’da sahne alıyor

Bu yılın ’en iyi drift pilotu’nun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 1 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. 18 yarışçı, 2019 yılında dünyanın en iyi drift pilotu olmak için yeteneklerini sergileyecek. Drift dünyasının efsane ismi Abdo Feghali’nin sportif direktörlüğünü yaptığı, 16 farklı ülkeden pilotların kıyasıya yarışacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimler oturacak.



Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için heyecan artmaya başladı. Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 18 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek. Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün’de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs’tan da olan 16 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.



Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.



Tek kadın pilot Ülkü Erçoban


İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadelede bir de kadın pilot yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak olan 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, Türkiye elemelerinde de mücadele etmişti. Babası da eski bir ralli pilotu olan Ülkü, 16 yaşından beri de yarışlara katılıyor. Ülkü Erçoban, Dünya Finali’nde mücadele etme hakkını kazanan tek kadın pilot olarak adını 2019’da dünyanın en iyi drift pilotları arasına şimdiden yazdırdı.



Efsaneler jüri koltuğunda


2019 yılında Dünyanın en iyi drift pilotunu belirleyecek jüride ise drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı yer alacak.



Drift dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Mad Mike, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Finali’ni büyük bir heyecan yaşadığını belirtip "Türkiye’deki bu şampiyona beni gerçekten de çok heyecanlandırıyor.Türkiye’deki drift kültürünü ilk kez yakından göreceğim ve bu konuda bir şeyler öğreneceğim. Farklı stilleri, araç ayarlarını ve arabaları izlemekten çok büyük keyif alacağım. Dünyanın en iyileri burada olacak. Onlarla ve bize katılacak büyük seyirci topluluğu ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Herkesi bu eşsiz etkinliğe davet ediyorum" dedi.


Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.


Falken sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü saat 13.00’te İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan, 2019 yılının en iyi drift pilotu olarak tarihe geçecek. Bu eşsiz heyecana ortak olmak isteyenler etkinlik biletlerini Biletix’ten satın alabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dijital harcamaların yarısı VakıfBank'tan
    1. Dijital harcamaların yarısı..
    2. Çorum'da kazı çalışmasında kemik..
    3. Tariş kuru incir alım fiyatlarını..
    4. TEB’den emeklilere özel ihtiyaç..
    5. Manisa, Arapların sağlıkta yeni..
    6. Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa..
    7. "PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"
    8. Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini..
    9. "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir..
    10. Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. CHP'li başkan hakkında suç duyurusu
    12. Tatvan’da yol yapım çalışmaları
    13. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    14. GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı
    15. Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer..
    16. AKBEM öğrencileri sihirbaz ve..
    17. Hilmi Güler heyelan bölgesinde
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Borsa ilk yarıda yükseldi
    20. Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı