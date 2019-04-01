Dünyanın en iyi diyeti olarak gösterilen DASH nedir?

Son yıllarda sık sık ismini duyduğumuz DASH diyeti dünyanın en iyi birkaç diyetinden biri. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, DASH diyetine 'Zayıflama Etkinliği" kategorisinde 5 üzerinden 3,3 puan verdi. Söz konusu kurul "Sağlık Yararlılığı" kategorisinde ise DASH diyetine 5 üzerinden 4,5 puan verdi. Türk hekimlerinin de sıklıkla telaffuz ettiği DASH diyeti nedir, nasıl yapılır?

DASH diyeti nedir?

DASH'ın açılımı 'hipertansiyonu durdurmak için diyet yaklaşımları'dır. Adı üzerinde geliştirilen bu diyet hipertansiyon hastalarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için planlanmıştır. Diyet test edilmeye başlandıktan sonra uzmanlar bu şekilde beslenmenin kolesterol seviyesini düşürdüğünü, kalp krizini önlediğini, diyabetini engellediğini ve kilo kontrolünü sağladığını keşfetti.

Sağlıklı yaşama alışkanlığı

DASH diyetinin en önemli özelliği geliştirilen bu programın uygulayacak olan kişilerin yaşamları boyunca sürdürecekleri bir beslenme programı olması. Bu nedenle DASH diyetini uygulayanlar aç kalmadan sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarıyor. Bu diyet uygulanırken kurallar çerçevesinde canınızın her çektiğinin tadına bakmanız mümkün.

Başarılı olmanız mümkün

Kalsiyum, proteinler ve bitkisel lifler bu diyet için son derece önemli. Beslenmenizde tuz miktarını azaltıp; meyve, sebze, protein içeren yiyecekler, tahıl ve süt ürünleri tükettiğinizde diyeti başarıyla yürütebilirsiniz.

Yapmanız gerekenler çok basit:

Günde 2000-2500 kalori almanız gerekiyor.

Günde en az iki litre su tüketmelisiniz.

Porsiyon ağırlığınız 215 gramı geçmeyecek şekilde günde beş öğün yemek yiyebilirsiniz.

Bir hafta içinde en fazla beş defa tatlı tüketebilirsiniz.

Beslenme programınıza; et, tahıl ve sebzeyi yerleştirin.

Asitli ve alkollü içeceklerden uzak durmalısınız.

Bu diyeti yapmak istiyorsanız; sigarayı da bırakmanız gerekiyor.

Tuz tüketimini günde 2 çay kaşığına kadar indirmelisiniz.

Ekmekleriniz tam buğday unundan üretilmiş olmalı.

Füme et, yağlı yemekler, turşular ve hamur işlerini hayatınızdan çıkarıp atın.

Peki, DASH diyetini uygularken neler yiyebiliriz?

Her gün yedi porsiyon tahıl tüketmelisiniz. Bunu biraz açmak gerekirse; 1 dilim tam buğday ekmeği, yarım fincan makarna ve yarım fincan yulafı beslenme listenize eklemeniz gerekiyor.

Günde beş porsiyon meyve tüketebilirsiniz. 1 adet meyve, 1\4 su bardağı kuru meyve ve yarım su bardağı meyve suyunu gün içinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Her gün beş porsiyon sebze tüketebilirsiniz.

Bir porsiyonu 40 gram olmak koşuluyla haftanın beş günü bakliyat tüketebilirsiniz.

Diyetinizde elbette tatlıya da yer var. Ancak ölçü önemli. Haftanın 5 günü bir tatlı kaşığı bal ya da reçel yiyebilirsiniz.

Günde iki litre suyun yanı sıra bitki çayı da tüketebilirsiniz.

Yağsız et, tavuk ve balığa da sofralarınızda muhakkak yer vermelisiniz.

Bu diyetin en güzel yanı ise kurallar çerçevesinde kendi günlük programınızı kendinizin hazırlıyor olması. Elde edeceğiniz sağlıklı beslenme alışkanlığı yaşamınız boyunca sizi birçok hastalıktan koruyacaktır.