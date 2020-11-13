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Aktüel Dünyanın en iyi aile oteli İstanbul'dan
Aktüel

Dünyanın en iyi aile oteli İstanbul'dan

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:56:03 -
Dünyanın en iyi aile oteli İstanbul'dan

İSTANBUL (AA) - JW Marriott Istanbul Bosphorus, The World Luxury Hotel Awards'ta "Yeni Lüks Oteller" kategorisinde dünya çapında verilen ödülün sahibi olurken, Sheraton İstanbul City Center, Travel and Hospitality Awards'ta (THA) "Aile Dostu Otel" ödülünü aldı.

JW Marriott Istanbul Bosphorus'tan yapılan açıklamaya göre, her yıl 300 binden fazla uluslararası gezgin tarafından oylanan, lüks segment otellerin en iyilerinin değerlendirildiği World Luxury Hotel Awards'ın kazananları belli oldu.

Binlerce yıllık tarihine Bizanslıların, Cenevizlilerin, Venediklilerin, Osmanlıların ve daha birçok farklı kültür ve toplumun iz bıraktığı Karaköy'ün merkezindeki konumuyla JW Marriott Istanbul Bosphorus, World Luxury Hotel Awards'ta Yeni Lüks Oteller kategorisinde dünya çapında verilen ödüle layık görüldü. JW Marriott Istanbul Bosphorus, dünya genelindeki toplam 29 ülkede 88 oteliyle hizmet veren JW Marriott markasının en yeni üyelerinden.

Dünyanın en prestijli lüks restoran ödüllerinden World Luxury Restaurant Awards'ın Avrupa'nın En İyi Panaromik Manzaralı Restoranı ödülünün kazananı ise İstanbul'un tüm ikonik yapılarını aynı pencerede görme fırsatı veren Octo oldu. Octo, Karaköy'de tarihi Veli Alemdar Han renövesi ile açılan JW Marriott Istanbul Bosphorus'un dokuzuncu katında bulunuyor.

Şehrin merkezinde 254 odası, tam donanımlı ve açık hava olanağı sunan etkinlik salonlarına sahip, aynı zamanda Türkiye'nin tek padel tenis kortunun yer aldığı, Sheraton İstanbul City Center da yeni bir ödülün sahibi oldu.

Her yıl, 40 farklı kategoride 40 binden fazla adayın ödüllendirildiği Travel and Hospitality Awards'ın sonuçlarına göre, Sheraton Istanbul City Center, Travel and Hospitality Awards'ta (THA) "Aile Dostu Otel-Family Friendly Hotel" ödülüne layık görüldü.

Bu arada otelin mülk sahibi olan ve Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki otelleri ile hizmet veren Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi (ARTIC), Marriott International zincirinin bir parçası olan JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center ile Türkiye’ye yatırım yaptı. ARTIC, JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center otellerini toplam 93 milyon Euro tutarında yatırım ile satın aldı.

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