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Gündem Dünyanın en harika yerleri arasında o da var! Time dergisinin en iyi 100 listesinde
Gündem

Dünyanın en harika yerleri arasında o da var! Time dergisinin en iyi 100 listesinde

Yeniakit Publisher
2024-07-29 09:47:00 -
Dünyanın en harika yerleri arasında o da var! Time dergisinin en iyi 100 listesinde

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time dergisi tarafından her yıl düzenli hazırlanan "Dünyanın En Harika Yerleri" özel sayısında, gezilecek en güzel 100 yer arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, TCDD Taşımacılık ile hayata geçirdiği Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time dergisinin, ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonların bulunduğu "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesine girdi.

GEZİLECEK EN GÜZEL 100 YER ARASINDA YER ALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından 19 Nisan 2024'te Ankara'dan ilk seferine uğurlanan Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time dergisi tarafından her yıl düzenli hazırlanan "Dünyanın En Harika Yerleri" özel sayısında, gezilecek en güzel 100 yer arasında yer aldı.

 

Dergide, ekspres için "Yeni bir gezi treni servisi, yolcuları uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğudaki dağlarından medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıyor" ifadeleri kullanılırken, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

"8 SEFERDE 729 YOLCUYA UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞATTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, seyahatseverler için bir alternatif olarak hayata geçirdikleri Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin, 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda 180 kişilik kapasitesi ve 6 yataklı, bir yemekli vagonla 19 Nisan-16 Haziran döneminde yaptığı 8 seferde 729 yolcuya unutulmaz bir deneyim yaşattığını aktardı.
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TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZÜ

Seyahat eden yolcuların güzel anılar biriktirdiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

 

"Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz, turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresimiz de bunlardan biri. Bölge ekonomisini canlandırmaya katkı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'yle güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunuldu. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demir yollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor."

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