Dünyanın en hafifi! Tamamen yerli ve milli Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü ’Ozan’ın denemesinin yapıldığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayındedektörü Ozan’ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.