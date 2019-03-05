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Dünyanın en hafifi! Tamamen yerli ve milli

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü ’Ozan’ın denemesinin yapıldığını duyurdu.

05 Mart 2019 Salı 15:06
Dünyanın en hafifi! Tamamen yerli ve milli

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayındedektörü Ozan’ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor" ifadesini kullandı. 

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:06
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. Yerli Mayın dedektörü

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