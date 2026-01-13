Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkeler arası serbest dolaşım ve sınır kontrollerinde kısa kuyruklar söz konusu olduğunda, bazı pasaportlar diğerlerinden daha güçlü bir konuma sahip. Henley Passport Index'in güncel raporuna göre dünyanın en güçlü pasaportları yine Asya ülkelerinden çıktı.

Singapur pasaportu, 227 ülke ve bölgenin 192’sine vizesiz giriş hakkı tanıyarak listenin ilk sırasında yer aldı. Japonya ve Güney Kore ise 188 destinasyonla ikinci sırayı paylaştı.

Endeks, aynı skoru alan ülkeleri aynı basamakta değerlendiriyor. Bu nedenle üçüncü sırada Danmarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre bulunuyor (186 destinasyon).

Dördüncü sırayı ise tamamen Avrupa ülkeleri oluşturuyor: Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç (185 destinasyon).

Beşinci basamakta Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor (184 destinasyon).

BAE’NİN YÜKSELİŞİ: 20 YILDA 57 BASAMAK

BAE, Henley Passport Index tarihindeki en hızlı yükselişi gerçekleştirdi. 2006’dan bu yana 149 vizesiz destinasyon ekleyerek 57 sıra tırmandı. Rapora göre bu artışın temel nedeni “sürdürülen diplomatik ilişkiler ve vize serbestisi politikaları”.

Altıncı sırada Hırvatistan, Çekya, Estonya, Malta, Yeni Zelanda ve Polonya bulunuyor. Avustralya, Letonya, Lihtenştayn ve Birleşik Krallık ile birlikte yedinci sırada yer almayı sürdürdü.

Birleşik Krallık, son bir yılda en büyük gerilemeye uğrayan ülke oldu ve vizesiz giriş hakkı bulunan ülke sayısı 182’ye düştü (12 ayda -8).

Sekizinci basamakta Kanada, İzlanda ve Litvanya (181), dokuzuncu sırada Malezya (180), onuncu sırada ise ABD (179) yer alıyor. ABD, 2025 sonunda ilk kez ilk 10’dan kısa süreliğine çıkmıştı ancak geri döndü. Bununla birlikte ABD son bir yılda 7 destinasyonda vize kaybı yaşadı ve son 20 yılın en belirgin düşüşlerinden birini yaşıyor.

PASAPORT GÜCÜ SİYASİ İSTİKRARLA BAĞLANTILI

Rapora katkı veren gazeteci Misha Glenny, pasaport gücünün “siyasi istikrar, diplomatik güvenilirlik ve uluslararası kuralları biçimlendirme kapasitesini” yansıttığını belirterek ABD ve Birleşik Krallık’taki gerilemeyi “jeopolitik yeniden kalibrasyon” olarak tanımladı.

Listenin son sıralarında ise Afganistan (24 destinasyon), Suriye (26) ve Irak (29) yer aldı. İlk ve son sıralar arasındaki fark 168 ülkeye ulaşıyor.

Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin, küresel hareketliliğin son 20 yılda arttığını ancak “bu artışın eşitsiz dağıldığını” vurguladı. Kaelin’e göre pasaport ayrıcalığı bugün “fırsat, güvenlik ve ekonomik katılımı” belirleyen temel unsurlardan biri.

Henley & Partners, yüksek gelir grubundaki bireylere dünyanın farklı ülkelerinde ikinci vatandaşlık edinme konusunda danışmanlık veriyor. Firma 2025 yılında 91 farklı milletten müşteriye hizmet verdi; Amerikan vatandaşları ise toplamın %30’unu oluşturdu.

Buna karşın birçok Avrupa ülkesi soy bağına dayalı vatandaşlık ve yatırım karşılığı vatandaşlık (golden passport) programlarını sıkılaştırıyor. ABD’de ise Ohio’lu Cumhuriyetçi senatör Bernie Moreno, “Exclusive Citizenship Act” adıyla çifte vatandaşlığı yasaklamayı amaçlayan bir tasarı sundu.

2026’nın en güçlü pasaportları sıralaması şöyle:

• Singapur (192 destinasyon)

• Japonya, Güney Kore (188)

• Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç, İsviçre (186)

• Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç (185)

• Macaristan, Portekiz, Slovakya, Slovenya, BAE (184)

• Hırvatistan, Çekya, Estonya, Malta, Yeni Zelanda, Polonya (183)

• Avustralya, Letonya, Lihtenştayn, Birleşik Krallık (182)

• Kanada, İzlanda, Litvanya (181)

• Malezya (180)

• ABD (179)

Türkiye ise söz konusu listede 46. sırada yer aldı. Türk vatandaşları 2026 itibariyla 113 ülkeye vizesiz girebiliyor.