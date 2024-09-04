Dünyanın en güçlü 10 SİHA'sı listesinde Türk SİHA'ları da yerini aldı!

Strasam.org sitesinden Dr. Hüseyin Fazla'nın derlediği içeriğe göre, dünyanın en güçlü SİHA ve savaş dronları belli oldu. Listede 3 Türk yapımı SİHA'nın olması herkesi gururlandırdı. İşte dünyanın en güçlü 10 savaş dron ve SİHA'sı:

10. TAI AKSUNGUR

Tusas.com'da aktarılan bilgilere göre, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli AKSUNGUR İHA Sistem kesintisiz, gündüz/gece İstihbarat Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40.000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkân veren iki adet çift turbo şarjlı dizel motora sahiptir.

9. Chengdu GJ-2 / Wing Loong II

Chengdu GJ-2, aynı zamanda Wing Loong II olarak da bilinir, Çin tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır (İHA). Bu uzun menzilli, orta irtifada uzun süre havada kalabilen (MALE) İHA, hem keşif hem de saldırı görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş gözetleme ve hedef tespit sistemleri ile donatılmış olup, çeşitli silah sistemlerini taşıyabilir. Wing Loong II, Çin'in askeri ve ihracat pazarındaki önemli bir İHA olarak kabul edilir ve birçok ülke tarafından satın alınmıştır.

8. Altair / Sokol Altius

Altair (Sokol Altius), Rusya tarafından geliştirilen uzun menzilli, yüksek irtifa insansız hava aracı (İHA) projesidir. Hem keşif hem de saldırı görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2011 yılında başlatılan proje, Rusya'nın yerli İHA kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. Altair, gelişmiş radar ve elektronik savaş sistemleriyle donatılmış olup, çeşitli silah sistemlerini taşıma kapasitesine sahiptir. Prototiplerin test uçuşları başarıyla tamamlanmış ve proje, Rusya'nın stratejik hava kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir adım olarak görülmektedir.

7. Bayraktar Kızılema

Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak geliştirilmiş olan, Baykar Savunma'nın bir projesidir. Jet motorlu, yüksek manevra kabiliyetine sahip bu insansız hava aracı (İHA), düşük radar izi ve uzun menzili ile dikkat çeker. Kızılelma, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra, hava-hava ve hava-yer taarruz görevleri yapabilme yeteneğine sahiptir. Özellikle otonom operasyon kabiliyeti ve yüksek teknolojiye sahip sensör sistemleri ile geleceğin hava muharebe doktrinlerine yön verecek şekilde tasarlanmıştır.

6. Hongdu GJ-11

Hongdu GJ-11, Çin tarafından geliştirilen bir insansız savaş hava aracıdır (UCAV). Stealth teknolojisiyle donatılmış olan bu uçak, radar izini minimuma indiren tasarımıyla dikkat çeker. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen GJ-11, yüksek hassasiyetli saldırılar ve istihbarat toplama gibi görevler için tasarlanmıştır. 2019 yılında kamuoyuna tanıtılan GJ-11, Çin'in askeri gücünü artırma ve modernizasyon çabalarının önemli bir parçasıdır.

5. Bayraktar TB2

Baykartech.com'dan edinilen bilgilere göre, Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 900.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

4. Sukhoi S-70 Okhotnik-B

Sukhoi S-70 Okhotnik-B, Rusya tarafından geliştirilen bir insansız hava aracıdır (İHA) ve 5. nesil savaş uçağı teknolojisiyle donatılmıştır. Stealth özellikleriyle radar izini azaltmak için tasarlanmış olan bu İHA, saldırı ve keşif görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 20 ton ağırlığında olan Okhotnik-B, Su-57 savaş uçağı ile koordineli çalışabilecek şekilde programlanmıştır ve 2020'li yılların ortalarında Rus Hava Kuvvetleri'ne katılması planlanmaktadır. Bu İHA, uzun menzilli, yüksek kapasiteli bir silah taşıma kabiliyetine sahiptir.

3. XQ-58A Valkyrie

XQ-58A Valkyrie, ABD Hava Kuvvetleri ve Kratos Defense & Security Solutions tarafından geliştirilen bir insansız savaş uçağıdır. Düşük maliyetli, uzun menzilli ve otonom bir hava aracı olarak tasarlanan Valkyrie, hem keşif hem de saldırı görevlerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar izi ile öne çıkan bu insansız hava aracı, daha büyük ve pahalı savaş uçaklarıyla birlikte çalışarak hava üstünlüğünü desteklemeyi hedefler. XQ-58A, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yapabileceği geleceğin hava kuvvetleri konseptinin bir parçasıdır.

2. BAE Systems Taranis / Dassault nEUROn

BAE Systems Taranis ve Dassault nEUROn, Avrupa'nın en ileri düzeydeki insansız savaş hava araçları (UCAV) projelerindendir. BAE Systems tarafından geliştirilen Taranis, Birleşik Krallık'ın en gelişmiş ve görünmezlik özelliklerine sahip insansız hava aracı olarak öne çıkarken, Fransız Dassault Aviation tarafından geliştirilen nEUROn ise Avrupa'nın ilk deneysel stealth (radar görünmez) insansız hava aracı olarak tasarlanmıştır. Her iki araç da ileri düzey otonomi, düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve keşif-gözetleme yetenekleriyle modern hava muharebesi konseptlerine katkı sağlamak üzere geliştirilmiştir.

1. Boeing MQ-28 Hayalet Yarasa

Boeing MQ-28 "Hayalet Yarasa" (Ghost Bat), Avustralya ve Boeing iş birliğiyle geliştirilen insansız savaş hava aracıdır (UCAV). Düşman hava sahasında operasyon yapma yeteneğine sahip olan bu drone, yapay zeka ve sürü teknolojisiyle donatılmıştır. MQ-28, hem insanlı savaş uçaklarıyla entegre çalışabilme hem de bağımsız görevleri yerine getirebilme özelliğine sahiptir, bu da onu modern savaş taktiklerinde önemli bir araç haline getirir. Proje, Avustralya'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek ve otonom hava sistemlerine olan ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. (Ekonomim.com)