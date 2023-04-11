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Gündem Dünyanın en gelişmiş robotu yeteneğiyle şaşırttı!
Gündem

Dünyanın en gelişmiş robotu yeteneğiyle şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:11:00 -

İngiltere merkezli bir firma tarafından geliştiren ve dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak nitelenen robot, birbirinden farklı dilleri konuştu. Robotun teklemeden peş peşe çeşitli dillere geçebilmesi yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu yeni yeteneklerini gösterdi. Ameca adı verilen robot, Japonca, Almanca, Çince ve Fransızca konuştu. Dil yetenekleriyle büyüleyen robot, İngiltere merkezli Engineered Arts tarafından yapıldı.

İnsansı robot Japonya tekerleme söyledi. Bunu önce İngilizce’ye sonra da Almanya’ya tercüme etti. Havanın Almanya’da nasıl olduğu sorusuna Almanca yanıt verdi. Fransa'daki hava sorulduğundaysa Fransızca konuştu.

Farklı dillerde konuşmasının yanı sıra insansı robot göz kırpabiliyor, dudaklarını büzebiliyor.

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