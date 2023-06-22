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Dünya Dünyanın en büyük yolcu gemisini yapan o şirket paylaştı: sona geliniyor, radarına aldılar
Dünya

Dünyanın en büyük yolcu gemisini yapan o şirket paylaştı: sona geliniyor, radarına aldılar

Yeniakit Publisher
2023-06-22 21:37:00 - 2023-06-22 21:38:35
Dünyanın en büyük yolcu gemisini yapan o şirket paylaştı: sona geliniyor, radarına aldılar

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas hakkında sıcak gelişme haberi geldi: Denizlerin İkonu lakaplı gemi yapımının son aşamasında olduğu bildirildi. Dünyanın en zengin şirketleri bu geminin peşindeydi...

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas (Denizlerin İkonu) yakın zamanda seyir haline geçecek. Finlandiya’da yapılan geminin uzunluğu 365 metre. Son işlemlerin de tamamlanmasının ardından Turku tersanesinden ayrılacak olan gemi, merkezi Miami’de olan Royal Caribbean şirketi tarafından Karayipler’de işletilecek.

Carnival Şirketler Grubu'na bağlı Costa Cruises; Costa Smeralda'nın ardından yeni gemisi Costa Toscana'nın da yapımına başlanmıştı.

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