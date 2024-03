Dünyanın en büyük sorunu ‘İsraf’

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Çağımızın getirdiği en büyük sorunlarından birisi israf. Dünya nüfusunun yüzde 11’inin açlık çektiği günlerde Türkiye’de günde 6 milyona aşkın ekmek çöpe gidiyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “israfı önlemek için eğitim ve milli bir uyanış olması gerekiyor” dedi.

İsraf bereketi azaltır

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Orta Doğu ülkelerinde birkaç tanesi hariç dünyada en çok israf yapan millet biziz maalesef. Bu serpme kahvaltı, açık büfe kahvaltıçılıkta olan israf dünyanın hiçbir yerinde yok. Açık büfede konulan gıdaların yüzde 50’si çöpe gidiyor. Ben de daha önce işletmelerimde açık büfe yapıyordum çöpler doluydu. Ama şimdi ‘seçmeli kahvaltı’ sistemine geçtim tamamen bitmese de büyük oranda azaldı. Serpme kahvaltıda masaya konulan gıdaların arka planında çok uğraş ve bütçe harcanıyor. Ülkemizin milli gelirini adeta çöpe atıyoruz. Aynı zamanda üretken insanımızın emekleri çöpe gidiyor. Bir Müslümanın evinde nasıl olur da ekmek çöpe gider, yemek çöpe gider? Bunun akıl alır mı? Ecdadımıza bunu anlatamayız. Ülkemizde gıdadan zamana maalesef her yerde israf var. Bunu acilen önlemeliyiz” şeklinde konuştu.

Evlerimizin bereketi gitti

İsraf konusu çok önemli her alanda topyekûn bu konuda ciddi olarak çalışmak gerektiğini belirten Bingöl, “Burada her şeyin başı eğitim ve şuur. Tamamen eğitim ve milli bir uyanış lazım bu konuda. Hepimizin özellikle Millî Eğitim Bakanlığımızın, kreşlerimizde, anaokullarımızda ve tüm okullarımızda ortak çalışmalar yaparak çocukluktan şuurlandırarak israfı önlemesi lazım. Çünkü memleketin bereketi kaçıyor. Yılda milyarlarca liralık ürün çöpe gidiyor. İnsanlar bu konuya maddi gözüyle bakıyor. Ben sadece maddi olarak düşünmüyorum. Evlerimizdeki bereket gitti” açıklamasını yaptı.

İsrafı önlemek için müslümanca yaşamak gerekir

İsrafı önlemek için tavsiyelerde bulunan Ramazan Bingöl, “Peygamber Efendimizin ahlakıyla hareket etmemiz gerekiyor. ‘Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz’, şiarıyla yetişen bizler maalesef en fazla israf edenler arasında yer almaya başladık. Dünyada her 9 kişiden 1’i açlıkla savaşırken, her gün açlığa bağlı 20 bin kişi hayatını kaybederken, bizler her gün kilolarca nimeti neden çöpe atıyoruz? Bu vahim durum ne dine, ne mantığa, ne vicdana, ne insanlığa sığar. İsrafı önlemek için pek çok konuda tavsiye etmesem de Avrupa’yı örnek almalıyız. Avrupa’da meyve ve sebzeler tek tek ya da ihtiyaçları kadar alınır. Bizim bu kültürü Türkiye’ye yaymamız lazım” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO