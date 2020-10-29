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Teknoloji Dünyanın en büyük kuş türü keşfedildi
Teknoloji

Dünyanın en büyük kuş türü keşfedildi

Bilim insanları, Antarktika'da gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu 50 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülen dünyanın en büyük kuş fosillerini keşfetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 04:35:00 -
Dünyanın en büyük kuş türü keşfedildi

Bilim insanları, 1980'li yıllarda Antarktika'da bulunan kuş fosilleri üzerinde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu önemli bir keşfe imza attı. 50 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen bu kuşların, 6,4 metreye kadar ulaşabilen kanat açıklığı ile birlikte dünyanın en büyük kuşları olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Ashley Poust, bulunan fosillerin boyutları bakımından eşsiz olduğunu söyledi. Çin Bilimler Akademisi'nden Thomas Stidham ise bu kuşların kemik yapıda dişleri olduğunu ve dünyanın en yırtıcı canlıları arasında yer aldıklarını ifade etti.

Araştırmacı Peter Kloess liderliğinde yürütülen çalışma sonucu bu kuşların 'Pelagornithidae' familyasına ait olduğu aktarıldı. Çalışma sonuçları, Scientific Reports isimli dergide yayınlandı.

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