Dünyanın en büyük kadın direnişinde 4. yıl! 'Kandilin itleri, yıldıramaz bizleri'
Evlatları HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa götürülen acılı annelerin "evlat nöbeti" 4. yılına girdi. Aileleri eylemlerinde yalnız bırakmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daki ailelerle birlikte "teröre lanet" için yürüdü.
Yeniakit.com.tr
Evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen acılı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem 4. yılına girdi.
Evlat nöbetinin 4. yıldönümünde ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "teröre lanet" yürüyüşüne katıldı.
Meşaleyi Hacire Akar yakmıştı!
Diyarbakır'da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 4’üncü yılına girdi.
Diyarbakır'daki teröre lanet yürüyüşünde, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Kandilin itleri, yıldıramaz bizleri", "Otura otura kazanacağız", "HDP’yi yenecek annelerin isyanı", "Annelerin umudu, Süleyman Soylu", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Katil HDP" sloganları atıldı.