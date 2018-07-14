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Dünyanın en büyüğü yarın belli olacak

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu yarın Moskova'da yapılacak final maçında belli olacak.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:56
Dünyanın en büyüğü yarın belli olacak

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, Hırvatistan ile Fransa arasında yarın oynanacak final maçında belli olacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FRANSA'NIN ÜÇÜNCÜ, HIRVATİSTAN'IN İLK FİNALİ

Dünya Kupası finalinde karşılaşacak takımlardan Fransa üçüncü kez finalde mücadele edecek. Daha önce evinde düzenlenen şampiyonada 1998'de bir kez kupayı kaldıran Fransızlar, ikinci kupa hedefi ile bu maça çıkacak.

Tarihinde ilk kez finalde yer alacak Hırvatistan ise Dünya Kupası'nı kazanarak, tarihe geçmek istiyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:56
  1. 2018 Dünya Kupası
  2. Rusya
  3. Fransa
  4. Hırvatistan

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