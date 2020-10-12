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Dünya Dünyanın en büyüğü görücüye çıktı: Saniyede bir buçuk milyon insanı öldürebilir
Dünya

Dünyanın en büyüğü görücüye çıktı: Saniyede bir buçuk milyon insanı öldürebilir

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un İşçi Partisi'nin 75'inci kuruluş yıl dönümünde görücüye çıkardığı dünyanın en büyük taşınabilir nükleer füzesinin saniyeler içinde ABD'nin herhangi bir şehrini vurup bir buçuk milyon insanı öldürebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:43:00 - 2020-10-12 17:18:16

Uzmanlar, canavar olarak niteledikleri kıtalararası balistik füzenin (ICBM) yerini belirlemenin ve onu imha etmenin oldukça zor olacağına inanıyor. Yeni Hwasong-16 adlı kıtalararası balistik füze, Pyongyang'daki askeri geçit töreninde yer aldı. Analistler, füzelerin karayoluyla taşınabilen ve sıvı yakıtlı en büyük füze olduklarını söyledi. Hwasong-16 adlı balistik füzeler, ilk kez dün gece Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da İşçi Partisi'nin 75. yıl dönümü kutlamalarındaki askeri geçit töreninde yer aldı.

"Daha büyük nükleer başlıklarla füzeler muhtemelen ABD'nin tamamına etki edebilir"

Nükleer silahların yaratacağı riskleri azatlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Open Nuclear Network adlı kuruluştan Xu Tianran Sun Online'a yaptığı açıklamada füzelerin, Kuzey Kore'nin geçmiş füzelerinden daha büyük olduğunu söyleyerek “Füzeler ABD'nin tehdit seviyesini yükseltmesine neden olabilir. Ancak füzeler güçlü bir politik işaret gönderiyor ve liderliğin daha büyük silahlar tercih ettiğini yansıtıyor. Daha büyük nükleer başlıklarla füzeler muhtemelen ABD'nin tamamına etki edebilir” dedi.

Kuzey Kore'ye dair analizlerin yer aldığı 38 North adlı web sitesine göre yeni nükleer füzeler, daha küçük bir füze olan ve Amerika'nın Batı Yakası'na ulaşma kapasitesi olan Hwasong-15 adlı füzeden daha büyük. Analizde füzeler hakkında “Dünyanın en büyük mobil kıtalararası balistik füzesi” nitelemesi kullanılırken, “Kuzey Kore neden daha büyük bir füzeye ihtiyaç duyuyor?” sorusu yer alıyor.

"Fırlatılmadan önce yok edilmesi imkansız"

38 North adlı sitede yer alan analizde, ayrıca füzeler hakkında “Süper ağır olan bu füzeler, Kuzey Kore'nin teknik beceresinin, ABD'yi tehdit etme kabiliyetinin ve nükleer silahlar konusundaki istikrarının bir ifadesidir. Daha büyük bir kapasiteye sahip olmanın başka nedeni de ABD'nin füzelerini yanıtlmak arzusudur” sözleri yer aldı. 26 metre uzunluğundaki bu füzeler Rus füzesinden sonra ikinci sırada ve Amerikan füzesinden beş metre daha büyük.

Füzelerin birden fazla savaş başlığı taşıyabileceği düşünülüyor ve herhangi bir şehri saniyeler içinde yok edebileceğine inanılıyor. Mobil olması nedeniyle fırlatılmadan önce yok edilmesinin imkansız olduğu düşünülüyor. Eski Amerikan istihbarat ajanı Markus Garlauskas, Reuters'a yaptığı açıklamada füzelerin ABD'yi vurabileceğine dair şüphelerin ortadan kalktığını söyledi ve “Hwasong-15, ABD'nin herhangi bir yerine süper büyük nükleer savaş başlığı taşıyabiliyorsa, ‘Peki daha büyük olan bu füze ne taşıyabilir' sorusunu doğal olarak sorabiliriz” dedi.

Emekli CIA Kuzey Kore analisti Bruce Klingner ise “Mesaj çok açık. ABD'nin iddialarının aksine Kuzey Kore nükleer tehdidi henüz çözülmedi” dedi. Kim Jong-un tehditlerin sürmesi durumunda ülkesindeki nükleer gücün harekete geçebileceği konusunda uyardı.

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Yorumlar

ALİ KİREÇ

Bugün yarın abd japonya ve güney koreye yüklü miktarda silah satar
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234

birbuçuk milyarı değil tüm dünyayı mahvetmesi gereken füzeler üretmeli kuzey kore
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