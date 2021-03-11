Dünyanın elektrik ihtiyacının yüzde 10’u nükleer enerjiden sağlanıyor

Dünyada 33 ülkede faaliyet gösteren 443 nükleer reaktörün toplam kurulu gücü yaklaşık 400 bin megavat seviyesinde bulunuyor.

ABD ilk sırada

ABD, 96 bin 553 megavatlık 94 nükleer reaktörüyle ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 61 bin 370 megavatlık 56 reaktörle Fransa, 47 bin 498 megavatlık 49 reaktörle Çin, 28 bin 578 megavatlık 38 reaktörle Rusya, 31 bin 679 megavatlık 33 reaktörle Japonya ve 23 bin 150 megavatlık 24 reaktörle Güney Kore takip ediyor. Fransa elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini, Slovakya ve Ukrayna yüzde 54’ünü, Macaristan yüzde 49’unu, Belçika ise yüzde 47’sini nükleer enerjiden karşılıyor. 2019 sonu itibarıyla nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 24.6, ABD’de yüzde 20 seviyesinde.

Türkiye de aktif

Türkiye’nin nükleer enerji santralleriyle ilgili çalışmaları 60 yıl öncesine kadar uzanıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası devam ediyor. Akkuyu NGS’de her biri bin 200 megavat kapasiteli birinci reaktörün temeli 2018 Nisan ayında, ikinci reaktörün temeli ise 2020 Nisan ayında atıldı.

Temel atıldı

Geçen yıl kasımda inşaat lisansı verilen bin 200 megavatlık üçüncü reaktörün temeli ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı.

Lisans alındı

Başvurusu mayısta yapılan dördüncü reaktörün inşaat lisansının ise bu yıl içinde alınması bekleniyor. Santralin ilk ünitesinin 2023’te devreye alınması hedeflenirken, kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu NGS’nin Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 10’unu karşılaması öngörülüyor.