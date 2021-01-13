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Teknoloji Dünyadan 50 kat daha büyük bir gezegen keşfedildi
Teknoloji

Dünyadan 50 kat daha büyük bir gezegen keşfedildi

ABD'de Hawaii Üniversitesi'nden gökbilimciler, 10 milyar yaşında gezegen keşfetti. Gezegenin dünyadan 50 kat daha büyük olduğunu açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 00:01:00 -
Dünyadan 50 kat daha büyük bir gezegen keşfedildi

ABD'nin Hawaii Üniversitesi'ndeki gökbilimciler, W.M.Keck Gözlemevini kullanarak 10 milyar yaşında, TOI-561b adında yeni bir gezegen keşfetti. Keşfedilen gezegenin dünyadan 50 kat daha büyük olduğu ifade edildi. Çalışmanın yazarı Lauren Weiss, "TOI-561'in yörüngesindeki kayalık gezegen, şimdiye kadar keşfedilen en eski kayalık gezegenlerden biridir.  Varlığı, evrenin neredeyse 14 milyar yıl önceki başlangıcından bu yana kayalık gezegenler oluşturduğunu gösteriyor" dedi. Gezegenin tahmini yüzey sıcaklığının 1726 derece olduğu aktarıldı. Araştırmacılar, çevresinde dönen en az iki gezegene sahip olan TOI-561'in kimyasal olarak farklı olan ancak demir veya magnezyum gibi ağır elementlere sahip olmayan 'galaktik kalın disk' olarak bilinen bir yıldız grubunun parçası olduğunu açıkladı. 

 

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