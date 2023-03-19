Dünya'daki suyun kaynağı göktaşları olabilir! Dünya'ya bu kadar su nereden geldi? Duyurdular

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bilim insanlarını bu soruyu yanıtlamaya bir adım daha yaklaştırıyor. Maryland Üniversitesi Jeoloji Doçenti Megan Newcombe liderliğindeki araştırmacılar, güneş sisteminin oluşumundan bu yana uzayda yüzen erimiş göktaşlarını incelediler. Bu göktaşlarının son derece düşük su içeriğine sahip olduğunu buldular.

Araştırmacıların onları Dünya'nın birincil su kaynağı olarak ekarte etmesine izin veren bu sonuçların, diğer gezegenlerde su ve yaşam arayışı için önemli etkileri olabilir. Ayrıca, araştırmacıların Dünya'yı yaşanabilir bir gezegen yapmak için hizalanan olası olmayan koşulları anlamalarına yardımcı oluyor.

Su erimemiş göktaşları yoluyla geliyor olabilir!

Araştırma ekibi, güneş sistemimizdeki gezegenleri oluşturmak için çarpışan en az beş gezegenimsi nesneden ayrıldıktan milyarlarca yıl sonra Dünya'ya çarpan yedi erimiş veya akondrit göktaşını analiz etti. Erime olarak bilinen bir süreçte, bu gezegenciklerin çoğu, erken güneş sistemi tarihindeki radyoaktif elementlerin bozunmasıyla ısındı ve bu da onların bir kabuk, manto ve çekirdek içeren katmanlara ayrılmalarına neden oldu.

Bu göktaşları Dünya'ya daha yeni düştüğü için, bu deney ilk kez birinin uçucularını ölçtüğü zamandı. Ekip, magnezyum, demir, kalsiyum ve silikon seviyelerini ölçmek için bir elektron mikroprobu kullandı, ardından ikincil bir iyon kütle spektrometresi cihazıyla su içeriklerini ölçüldü.

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Araştırmacılar, akondrit göktaşı örneklerini analiz ettikten sonra, kütlelerinin milyonda ikisinden daha azını suyun oluşturduğunu keşfettiler. Karşılaştırma için, karbonlu kondritler adı verilen bir grup olan en ıslak göktaşları, ağırlıkça yaklaşık %20'ye kadar su içerir veya Newcombe ve ortak yazarları tarafından incelenen göktaşı örneklerinden 100.000 kat daha fazla su içerir.

Popüler inanışın aksine, tüm dış güneş sistemi nesnelerinin su açısından zengin olmadığını keşfettiler. Bu, suyun Dünya'ya muhtemelen erimemiş veya kondritik göktaşları yoluyla iletildiği sonucuna varmalarına yol açtı.

Diğer araştırma ise; Japonya'nın 6 yıl süren süren uzay görevinde topladığı nadir numuneleri inceleyen bilim insanları, Dünya'daki suların Güneş Sistemi'nin uzak noktalarından gelen göktaşları tarafından getirilmiş olabileceğini tespit etti.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Hayabusa 2 keşif robotu, 2014'te Dünya'dan fırlatılıp yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu asteroidine inmişti.

Oradaki toz ve taşları 2020'de getiren Hayabusa 2, bu ender örnekleri bilim insanlarının incelemesine sundu.

Hayatın başlangıcı ve evrenin oluşumunu araştıran bilim insanları, konuyla ilgili çalışmalarını yayımlamaya başladı.

Haziran ayında yayımlanan bir araştırmada bilim insanları, hayatın yapıtaşları olan aminoasitlerin uzayda oluşmuş olabileceğini gösteren organik materyal bulduklarını açıklamıştı.

Nature Astronomy adlı bilimsel dergideki yeni makaledeyse Ryugu'dan alınan örneklerin, Dünya'daki okyanusların milyarlarca yıl önce nasıl oluştuğu sorusu hakkında ipucu verebileceği aktarıldı.

Pazartesi yayımlanan makalede "Gaz haline gelebilen maddeler ve organik elementler açısından zengin C-tipi asteroitler, Dünya'daki suyun ana kaynaklarından biri olabilir" ifadesine yer verildi.