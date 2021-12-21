“Dünyadaki önemli tasarımcılarla çalışıyoruz”

İSMAİL ÇOBAN

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arzum’un; tasarım, inovasyon ve teknolojiyi odağına alarak ortaya çıkardığı ürünlerle 55 yıldır tüketicilerin hayatını kolaylaştırdığını belirtti. Kolbaşı, Arzum’un özellikle son yıllarda AR-GE’de ciddi çalışmalar yaptığını aktararak, sektörde ses getiren birçok yeniliğe öncülük ettiğini söyledi. Kolbaşı, şunları kaydetti: “Örneğin, 2003 yılında Türkiye’yi ilk kez elektrikli cezve ile tanıştırdık. Doğrudan fincana servis yapabilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum Okka Türk kahvesi makinesini 2014 yılında yurt içi ve global pazara sunduk. Makinelerimizde sunduğumuz akıllı Auto Brewing Altitude Detection sistemi ise bulunduğu ortamın ideal pişirme sıcaklığını tespit ederek dünyanın her yerinde aynı kıvam ve lezzette Türk kahvesi yapabilmenizi sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de bir ilk olan Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojili Arzum Olimpia Smart’ı tüketicimize sunduk. Bundan sonra da tasarımı, en iyi inovatif ürünlerle birleştirmeye, yenilikler tasarlayarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”