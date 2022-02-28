Dünyadaki bütün nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?

Mart 2019 yılında kadar dünya genelinde hazırlıklarının tamamlandığı tahmin edilen 15 bin nükleer bomba hakkında araştırma gerçekleştiren uzmanlar, yazdıkları detaylı raporu Youtube üzerinden dünya ile paylaştı.

4 bin 500 kenti 13 bin nükleer savaş başlığı yok ediyor

Hazırlanan rapora göre dünyadaki 4 bin 500 şehri yok etmek için 13 bin nükleer savaş başlığı gerekiyor. Dünyada varlığı tahmin edilen 15 bin ve üzerindeki nükleer gücün patlaması durumunda ise en güçlü yanardağ Krakatoa'nın patlamasından 15 kat daha yıkıcı bir tahribat meydana geliyor.

Patlama olursa ateş topu dünyayı sarar

Dünya genelindeki tüm nükleer bombaların patlaması durumunda, büyük bir alev topu şehirleri ele geçiriyor. Bu patlama dalgasının ağaçlar, hayvanlar ve insanlar dahil olmak üzere önüne çıkan her şeyi yok edeceği belirtiliyor.

Raporda, bölgesel analizlere de yer verildi. Buna göre Amazon'daki yağmur ormanlarına olası bir nükleer bomba atılması durumunda Güney Amerika kıtasının alevler içerisinde kalacağı ifade edildi. Nükleer patlamanın çevresindeki her şeyi öldüreceği ve etrafı yaşanmaz hale getireceği aktarılıyor.