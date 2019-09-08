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"Dünyada ses getiriyoruz"

- Ümitler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde şampiyonluğu bulunan milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için çalışmalarını sürdürüyor- Muhammed Mustafa Koç:"Judoda güzel bir ilerleme katettik. Takım olarak dünyada ses getiriyoruz"

08 Eylül 2019 Pazar 11:30
"Dünyada ses getiriyoruz"


TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Ümitler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğü, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde şampiyonluğu bulunan milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Türk Milli Takımı olarak judoda ilerleme katettiklerini vurgulayarak, "Dünyada ses getiriyoruz." dedi.

Finlandiya’da 12-15 Eylül'de yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdüren milli sporcu Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası şampiyonalarda yabancı sporcuların Türk judoculardan çekindiğini söyledi.

Koç, judoyla küçük yaşta tanıştığını ifade ederek, "2017 yılında Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde şampiyon oldum. Yine aynı yıl Ümitler Dünya Şampiyonası'nda 73 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazandım. Ocak ayından bu yana büyüklerde milli takımla çalışmalarımı sürdürüyorum. Japonya ve Rusya'da kamplara, Fas'ta düzenlenen Judo Grand Prix'sine, Türkiye'de de farklı illerde kamplara katıldım." diye konuştu.


- "Dünyada sesimiz çıkmaya başladı"


Muhammed Mustafa Koç, son yıllarda Türkiye'nin judoda güzel dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bu sporda dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Koç, "Sürekli çalışmalara, kamplara devam edip Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlanıyorum. Milli takım olarak Güney Kore, Japonya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden bize kamp için teklif geliyor. Türk Milli Takımı olarak judoda güzel bir ilerleme katettik. Dünyada sesimiz çıkmaya başladı. Bazı ülkeler sizi kolay kolay kabul etmiyor. Bazı ülkeler bizi derece durumuna göre kabul ediyor ve biz bunları aştık artık. Takım olarak dünyada ses getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, Türk Milli Takımı'nın judoda çoğu sıklette ilk 20'de olduğunu vurgulayarak, olimpiyatların çok zorlu bir turnuva olduğunu, takım olarak güzel sonuçlar almak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Nelda Şilli de Koç'un sürekli kendini geliştiren bir sporcu olduğunu kaydetti.

Şilli, mart ayından itibaren Muhammed Mustafa Koç'un kamplarda olduğunu aktararak, "Katıldığı kamplar onun için çok verimli oldu. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na katıldı. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için de çalışmalarını sürdürüyor. Kendisinden güzel dereceler bekliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:30
  1. judo
  2. Muhammed Mustafa Koç
  3. Tekirdağ

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