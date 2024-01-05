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Dünya Dünyada ses getiren Gazze itirafı! 'Güvenilirliği zedeledi'
Dünya

Dünyada ses getiren Gazze itirafı! 'Güvenilirliği zedeledi'

Yeniakit Publisher
2024-01-05 18:26:00 - 2024-01-05 18:38:13
Dünyada ses getiren Gazze itirafı! 'Güvenilirliği zedeledi'

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Batı ülkelerinin Gazze konusunda 'çifte standart' tutum sergilediğini ve bu tavırlarının güvenilirliği zedelediğini belirtti.

Uluslararası ilişkiler düşünce kuruluşu Istituto Affari Internazionali'nin Direktörü Nathalie Tocci tarafından kaleme alınan ve Politico'da yer alan analizde, Batı ülkelerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kınadığı" ve "Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi" çağrısına öncülük ettiği hatırlatıldı.

Batılı ülkelerden çifte standart

Analizde, Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tutumunun ise "çifte standart" olduğu vurgulandı.

Gazze ve Ukrayna'da aynı anda benzer şeyler yaşandığına dikkat çekilen analizde, AB üyeleri arasında da Ukrayna'da olduğu gibi Gazze konusunda fikir birliğine varılamadığı belirtildi.

Analizde BM Genel Kurulunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarılarında kullanılan oylara atıfta bulunularak Avrupa ülkelerinin ateşkes çağrısı yapmaya ve uluslararası hukuka ilişkin farklı yaklaşımları olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından itibaren Rusya'ya yaptırım uygulanması dahil uluslararası arenadan dışlanmasına öncülük ettiği vurgulanan analizde, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı benzer tutum ve karar alınmadığına işaret edildi.
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Avrupa'nın Orta Doğu'da önemli bir aktör olarak görülmediğinin ve itibar kaybı yaşadığının savunulduğu analizde, bölgedeki ülkelerin ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'ın siyasi tutumlarını önemsediği aktarıldı.

Analizde, Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'da yitirdiği siyasi gücün Ukrayna konusunda takındığı duruşu da "ciddi şekilde" zedelediği, AB'nin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmadığı ve uluslararası hukuk ihlalleri ile etnik temizlik tehdidine karşı net ve kararlı tutum almadığı sürece Ukrayna'yı desteklemesinin yadırganacağı ifade edildi.

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