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Dünyada sadece 50 tane var! Tarsus'ta bulundu

Dünyada 50'den az sayıda bulunan ve nesli tükenmekte olan yaralı balık baykuşu, Tarsus Hayvan Parkı’nda tedavi edildikten sonra, bulunduğu yer olan Adana’nın Karaisalı ilçesinde doğaya salındı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:06
Dünyada sadece 50 tane var! Tarsus'ta bulundu

Dünyada sadece Toroslar'da bulunan nadir bir tür olan balık baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağ kanadı kırık bir şekilde Tarsus Hayvan Parkı’na getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı. Gerekli tedavisi yapılan balık baykuşu, 9 aylık bir tedavi sürecinin ardından Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, Adana’da doğaya bırakıldı.

Tarsus Hayvan Parkı’nda biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, 9 ay önce balık baykuşunun yaralı bir halde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine getirildiğini ve tedavisini tamamladıklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkımızda doğadan yaralı gelen hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. Bize Mersin ve Adana Milli Parklar ekipleri tarafından yaralı hayvanlar getiriliyor. Burada tedavileri yapıldıktan sonra doğaya geri bırakılıyor. Yaklaşık 9 ay öncesinde Türkiye’de ve dünyada çok nadir bulunan bir baykuş türü olan balık baykuşu geldi. Veteriner hekimlerimizin incelemeleri sonucunda sağ kanadında bir kırık olduğu tespit edildi. Bakım ve tedavisini Tarsus Hayvan Parkı’nda gerçekleştirdik. Kırık biraz zaman alan bir süreç ama şimdi iyileşti. Yaklaşık 9 ay boyunca elimizle beslediğimiz oldu, balık yakalayıp getirdiğimiz oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra şu anda doğada kendi başına yaşamını devam ettirebilecek seviyeye geldi" dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:06
  1. Mersin
  2. Tarsus
  3. Adana
  4. Balık Baykuşu
  5. Baykuş

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