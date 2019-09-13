0553 313 94 23

Dünyada sadece 10 ülke üretiyordu! Tamamen yerlisi yapıldı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Hava Elektronik Sanayi ortaklığında üretilen İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol imzalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:27
Dünyada sadece 10 ülke üretiyordu! Tamamen yerlisi yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terör saldırısının düzenlendiği Diyarbakır'ın Kulp ilçesine gitmesinden dolayı törene katılamadığını söyledi.

Biyometrik Veri Sistemi'nin teknik çalışmalarının tamamlandığını belirten Erdil, söz konusu teknolojinin dünya genelinde 9-10 ülke tarafından üretildiğini bildirdi.

Projeyi daha çok güvenlik yönetiminde kullanacaklarını ifade eden Erdil, bu proje örnek alınarak yakın zamanda sivil alanda da yeni ürünlerin çıkabileceğini kaydetti.

Çalışmalarına yaklaşık bir yıl önce başlanan sistemin demosunun haziran ayında test edildiğini belirten Erdil, sistemin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünde kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

"VERİNİN İŞLENMESİNDEKİ TEKNOLOJİLER DEVLETLERİN ELİNDE ÖNEMLİ GÜÇ"

POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk ise günümüz dünyasında verinin önemine işaret ederek verinin işlenmesindeki teknolojilerin de devletlerin elinde en önemli güç haline geldiğini söyledi.

Projede yer almaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Selçuk, üyelerden aldıkları aidatları en verimli şekilde kullanmakla görevlendirilmiş yöneticiler olduklarını ifade etti.

Parmak izi, retina ve yüz tanıma özelliklerinin bulunduğu sistemin ülke için çok önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Selçuk, "Bu proje bana tevdi edildiğinde ilk zihnime takılan şey bunun fizibilitesi, erişilebilirliği oldu. Hem mali açıdan erişilebilir mi hem de sonuçlandırılabilir mi diye. Her iki konuda da HAVELSAN ile yaptığımız görüşmeler şunu gösterdi ki bu proje hem mali açıdan kendisini rahatlıkla finanse edebilecek hatta ciddi kazanımlar sağlayabilecek bir proje hem de teknolojik, mühendislik açıdan erişilebilir ve sonuçlandırılabilir bir proje." diye konuştu.

"TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da tamamen yerli ve milli olan projenin, güvenlik ve özgünlük açısından önemli olduğunu vurguladı.

Projeye ait iş modeline alışık olmadıklarını ifade eden Atalay, bu projeden esinlenerek başka kurumlarla da aynı modelde projeler yapacaklarını söyledi.

POLSAN ve HAVELSAN'ın yüzde 50 ortaklıkla bir şirket kurduklarını ve İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemini geliştirdiklerini belirten Atalay, daha sonra ürünü ilgili kurum ve kuruluşların kullanımına sunacaklarını anlattı.

Projeyle ilgili çalışmaların başladığını kaydeden Atalay, milli projeden bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğuna ilişkin duyumlar da aldıklarını bildirdi.

Atalay, "Bu çözümü sadece Türkiye'nin ihtiyacı için değil başka ülkelerde de kullanılabilecek bir çözümdür diye düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle bunu başka ülkelere satmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, POLSAN Genel Müdürü Mustafa Selçuk, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı Albay Mustafa Mercan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu protokolü imzaladı.

İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne alınan başta parmak izi olmak üzere diğer biyometrik tüm veriler, burada işlendikten sonra eşleştirme ve anlık kimlik doğrulama gibi işlemlerde kullanılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:27
  1. Diyarbakır
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Arınç'tan Diyarbakır açıklaması!
    1. Bülent Arınç'tan Diyarbakır açıklaması!
    2. Mustafa Cengiz Riva ve Florya için ne..
    3. Sultangazi’de cuma namazı sonrası..
    4. ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin yeni..
    5. Pasifik ülkesi 5,3 ile sallandı!
    6. Paris’te toplu taşıma çalışanlarının..
    7. "Devlet olarak Diyarbakır annelerinin..
    8. Afrindeki patlama güvenlik kamerasında
    9. Denizli polisinden kaçakçılara yönelik..
    10. Isparta Yakaören’de geleneksel aşure..
    11. Sivas’ta cami cemaatinden Feyzioğlu’na..
    12. Başkan Başdeğirmen: “Amacımız,..
    13. Nurdağı’nda aracın çarptığı çizgili..
    14. EGİAD’dan taziye mesajı
    15. Erzurum'da tarihi keşif! Moğolların en..
    16. Şifa kaynağı aşure yerken dikkat
    17. Cumhurbaşkanlığından İzmir'de..
    18. Sarıkamış’ta köy içi yollar kilit..
    19. AB'den güvenli bölge açıklaması!
    20. Ergenekon hakiminin yargılanmasına..
    21. Van’da aşure dağıtımı
    22. Selimiye’nin gölgesinde aşure ikramına..
    23. Antalya TSO ve Bursa TSO’dan dev..
    24. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    25. AB Delegasyonu Diyarbakır'daki terör..
    26. Kaymakam Pişkin, asfalt çalışmalarını..
    27. Down Sendromlu Serhat teknik direktör..
    28. Yaşlıları telefonla kandırıp 70 bin TL..
    29. Hatay’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Türkiye İMSAD’dan Kentsel Dönüşüm..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!