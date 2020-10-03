  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 26 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 26 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:56:32 -
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 26 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 26 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 26 milyon 22 bin 257 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke şöyle sıralandı: Hindistan (5 milyon 501 bin 813), ABD (4 milyon 782 bin 593), Brezilya (4 milyon 232 bin 593), Rusya (975 bin 859) ve Kolombiya (753 bin 953).

Türkiye'de de virüs bulaşan 283 bin 868 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 34 milyonu geçerken 1 milyon 35 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için bomba iddia!
Ekonomi

Altın için bomba iddia!

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay