  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 61 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 61 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:58:57 -
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 61 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 61 milyon 13 bin 957 oldu.

ABD 13 milyon 158 bin 303 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke iken onu 9 milyon 291 bin 68 ile Hindistan, 6 milyon 170 bin 827 ile Brezilya, 2 milyon 187 bin 990 ile Rusya, 2 milyon 170 bin 97 ile Fransa, 1 milyon 622 bin 632 ile İspanya, 1 milyon 574 bin 562 ile İngiltere, 1 milyon 509 875 ile İtalya, 1 milyon 390 bin 388 ile Arjantin, 1 milyon 270 bin 991 ile Kolombiya ve 1 milyon 70 bin 487 vaka ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 432 bin 629 kişi yaşamını yitirdi, 42 milyon 260 bin 898 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalov, Sofya ve Ankara'nın ortak işetmeler kurarak üçüncü ülke piyasalarında işbirliği yapabilec..
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma
Gündem

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri El Sani anlaşma imzaladı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay