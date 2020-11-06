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Aktüel Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:15:48 -
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 49 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 49 milyon 88 bin 415'e ulaştı.

9 milyon 926 bin 637 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumundaki ABD'yi 8 milyon 411 bin 724 vaka ile Hindistan, 5 milyon 614 bin 258 vaka ile Brezilya, 1 milyon 733 bin 440 vaka ile Rusya, 1 milyon 601 bin 367 vaka ile Fransa, 1 milyon 365 bin 895 vaka ile İspanya, 1 milyon 217 bin 28 vaka ile Arjantin, 1 milyon 123 bin 197 vaka ile İngiltere, 1 milyon 117 bin 977 vaka ile Kolombiya ve 949 bin 197 vaka ile Meksika izledi.

Dünya genelinde 1 milyon 240 bin 618 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 35 milyon 23 bin 40 kişi ise sağlığına kavuştu.

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