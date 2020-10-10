Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 72 bin 852, virüs tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 121 bin 450'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 903 bin 233'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 894 bin 478 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 218 bin 648'e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika artış sürüyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 57 bin 190 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 692'ye ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 894 bin 300'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 495 olarak rapor edildi. Peru'da toplam vaka sayısı 843 bin 355 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 158 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de toplam vaka sayısı 871 bin 468'e ulaşırken can kaybı ise 23 bin 225 olarak açıklandı.

Koronavirüs Avrupa'da da hız kesmedi

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 890 bin 367, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 929 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 583'e yükseldiği aktarıldı.