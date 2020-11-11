Dünyada koronavirüs vaka sayısı 52 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyonu geçti. Kanada'da ölenlerin sayısı 10 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 52 milyon 4 bin 379 oldu.

ABD'de 10 milyonu geçti

ABD, 10 milyon 575 bin 373 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 647 bin 622 ile Hindistan, 5 milyon 701 bin 283 ile Brezilya, 1 milyon 836 bin 960 ile Rusya, 1 milyon 829 bin 659 ile Fransa, 1 milyon 443 bin 997 ile İspanya, 1 milyon 262 bin 476 ile Arjantin, 1 milyon 233 bin 775 ile İngiltere, 1 milyon 156 bin 675 ile Kolombiya ve 995 bin 463 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 282 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 36 milyon 514 bin 712 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kanada'da can kaybı 10 bini geçti

Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 10 bin 692’ye yükseldiği bildirildi. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı da son bir haftada 36 bin 830 artarak, 276 bin 466'ya yükseldi. Son bir haftada ülke genelinde 463 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 10 bin 692'ye çıktı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören ve durumu kritik olanların sayısı da 41 bin 651. Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 10 milyon 44 bin 738 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 222 bin 165 oldu.