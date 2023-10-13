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Gündem Dünyada ilk kez İsrail mi ABD mi yapacak diye bekleniyordu! Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı
Gündem

Dünyada ilk kez İsrail mi ABD mi yapacak diye bekleniyordu! Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 12:00:00 - 2023-10-13 13:01:13

Dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olması planlanan Bayraktar TB3, ilk koşu testini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ilk koşu testine ilişkin görüntülere yer verildi.

İlk koşu testini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirildi. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, ilk kez nisan ayında TEKNOFEST İstanbul'da sergilenmişti.

 
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TB3'ün dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk SİHA olacağını vurgulayan Bayraktar, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bu projeyi duyurduğumuzda bizden 1 sene kadar sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden insansız hava araçları yapan bir firma ve ondan 1 sene sonra da İsrail'den devlet firması 'Biz de bu anlamda çalışma yapıyoruz, ilk biz yapacağız' diye dünyaya duyurdular. Bayraktar TB3 şu anda Çorlu'da. Hemen TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacağız. Gemiye inip kalkmakta ilk olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bakalım ilk kim yapacak?"

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