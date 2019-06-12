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Dünyada enerji tüketimi yüzde 2,9 arttı

BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan:- Dünya genelinde enerji tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 13,8 milyar ton petrol eşdeğerine ulaştı- Söz konusu artış 2010'dan bu yana yıllık bazdaki en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:58
Dünyada enerji tüketimi yüzde 2,9 arttı

ANKARA (AA) - Dünya genelinde enerji tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 13,8 milyar ton petrol eşdeğerine ulaştı.

British Petroleum (BP), 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre, küresel enerji tüketimindeki bu artış 2010'dan bu yana yıllık bazdaki en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Küresel enerji tüketiminde başı çeken ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan oldu.

Rapora göre, Çin 18 yıl üst üste dünyanın en fazla yıllık büyüme kaydeden enerji piyasası oldu.

Çin'de enerji tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 3,2 milyar ton petrol eşdeğerine ulaştı. Söz konusu dönemde ABD'nin enerji tüketimi 2,3 milyar ton petrol eşdeğerine, Hindistan'ın tüketimi ise 809 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi.

Böylece küresel enerji tüketimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 13,8 milyar ton petrol eşdeğerine çıktı.

- En büyük artış doğal gazda

Dünyada tüketilen enerji kaynaklarında yıllara göre en büyük artış doğal gazda gerçekleşti.

Küresel doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 3,3 milyar ton petrol eşdeğeri oldu. Tüketimde en yüksek artış Çin, Orta Doğu ve Avrupa'dan geldi.

Söz konusu dönemde dünya genelinde kömür tüketimi de yüzde 1,4 artarak 3,7 milyar ton petrol eşdeğeri oldu. Dünyada son 10 yılda kömür tüketiminin en yüksek olduğu yıl 2018 olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:58
  1. 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu
  2. BP
  3. enerji
  4. güneş enerjisi
  5. Rüzgar Enerjisi

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