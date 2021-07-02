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Dünya Dünyada en fazla nükleer silah stoku Rusya ve ABD'de
Dünya

Dünyada en fazla nükleer silah stoku Rusya ve ABD'de

Nükleer silahta Rusya, 6 bin 260 savaş başlığı ile ilk sırada yer alırken, 5 bin 550 başlıkla ABD ikinci sırayı alıyor. Bu iki ülkenin oranı ise toplamda yüzde 86'yı buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 00:30:00 -
Dünyada en fazla nükleer silah stoku Rusya ve ABD'de

Kyodo'nun haberine göre, Nagasaki Üniversitesi Nükleer Silahların Kaldırılması Araştırma Merkezi, bu yılki nükleer silahlanma raporunda, dünya genelinde nükleer başlık sayısının 280 azalarak 13 bin 130'a indiğini bildirdi.

Rapora göre, nükleer silahlara sahip 9 ülkenin operasyonel durumdaki savaş başlıklarının sayısı arttı. Ordu envanterlerindeki operasyonel savaş başlığı sayısı 9 bin 346'dan 9 bin 615'e yükseldi.

Rusya, 6 bin 260 savaş başlığı ile ilk sırada yer alırken, 5 bin 550 başlıkla ABD ikinci sırayı, 350 başlık ile Çin üçüncü sırayı aldı. Bu üç ülkeyi 290 başlıkla Fransa, 225 başlıkla İngiltere, 165 başlıkla Pakistan, 160 başlıkla Hindistan, 90 başlıkla siyonist işgal rejimi ve 40 başlıkla Kuzey Kore izledi.

 

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