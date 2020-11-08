Dünyada daha önce görülmemiş tür! Bölgeye giden bilim insanları bakın ne yaptı

Sputnik'te yer alan habere göre, sayıları bin kadar olduğu tahmin edilen deniz aygırlarının bu bölgede nasıl bir araya geldiklerinin sadece bölge için değil, aynı zamanda yüzgeçayaklıların kendileri için de nadir bir durum.

Daha önce Kasım 1986'da yarımadanın yakınında 384 mors görülmüştü.

Kıyılara kısa süreli olarak çıkıyorlar

Deniz Memelileri Bilimsel Araştırma Keşif Merkezi’ne göre, Atlantik morslarının Rus Arktik bölgesinin Peçora Denizi, Novaya Zemlya'nın kuzeyi ve Franz Josef Land gibi bölgelerini tercih ettikleri genel olarak kabul görüyor.

Yamal’da geleneksel olarak bu tür hayvanların sürekli kaldıkları alanlar bulunmamakla birlikte, kıyılara kısa süreli çıktıkları gözlemleniyor. Ancak bu yılın ekim ayında, Labıtnangi şehrindeki Arktik Araştırma İstasyonu çalışanları birkaç yüz hayvanın karaya çıktığını belirledi.

Deniz aygırlarına çip takıldı

Yamal'a giden bilim insanları, aralarında yetişkinlerin yanı sıra farklı yaşlarda yavruların da bulunduğu binden fazla deniz aygırının bazılarına çip taktı.

Araştırmacılar, çipler yardımıyla altı ay boyunca hareketlerini izleyecekleri morsların bundan sonraki rotalarını da belirlemiş olacak.

Nedenini henüz bilmiyorlar

Deniz Memelileri Bilimsel Araştırma Keşif Merkezi’nden yapılan açıklamada, araştırmacıların böylesine büyük bir sürünün böyle bir alanda bir araya gelmesinin nedenlerini belirlemekte zorlandığı, bunun ek bir çalışmayı gerektirdiği kaydedildi.