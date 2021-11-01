Dünyada bir ilk! Ordu Jetpack satın aldı
Dünyada ilk kez ismi açıklanmayan bir Güney Asya ülkesinin Jetpack Aviation isimli şirket ile askeri amaçlarla kullanmak üzere jetpack satın almak için bir anlaşma yaptığı öğrenildi.
ABD merkezli Jetpack Aviation isimli şirket, JB-12 olarak isimlendirdikleri jetpack moddellerini “isimi açıklanmayan bir Güneydoğu Asya ülkesinin ordusuna” satmak için bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden JB-12 jetpacklerinden ikisini bu orduya 800.000 dolara sattığını açıkladı.
'Askeri kullanıma yönelik'
The National Interest'te yayımlanan ve M5 Dergi'nin aktardığı habere göre, JB-12, şirketin ürettiği önceki model olan JB-11’in temelde bir güncellemesi. Bu yeni model, eskisinden farklı olarak “özellikle askeri kullanıma yönelik”.
JB-12’nin teknik özellikleri
Jetpack Aviation, JB-12’nin yaklaşık 47 kg ağırlığında olduğunu söylüyor, ancak bunun boş bir ağırlık mı yoksa tam dolu yakıt deposu ile ağırlığı mı olduğu belli değil. Aktarılan verilere göre, JB-12, saatte yaklaşık 200 km hıza ulaşabilen ve altı turbojet motor tarafından desteklenmekte. Sivil kullanım için üretilen bir önceki model olan JB-11’in ise boş ağırlığı 52 kg’lık ağırlığıyla askeri kullanım için üretilen JB-12’den 5 kg daha ağırdı.
‘İleriye doğru atılmış önemli bir adım'
Yapılan basın açıklamasında, “Bu anlaşmanın onaylanması, JB-12 JetPack’in çok çeşitli görev gereksinimlerini karşılamak için olağanüstü hava kabiliyetleriyle savunma gücü sağladığını gösteriyor. JetPack’in manevra kabiliyeti, bir dizi standart kasaya sığan küçük boyu ve JB-12’nin yeteneklerini artırmak için Speeder platformumuzla entegrasyon kolaylığı, sağlaması, satışı belirleyen faktörlerdi.”diyor şirketin kurucusu ve CEO’su David Mayman ve ekliyor: ‘Bu sipariş, kalkınma programımızın askeri ihtiyaçları karşıladığını doğruladığı için bizim için ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor”.
Kaynak: M5 Dergi