  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyada bir ilk! Ordu Jetpack satın aldı
Dünya

Dünyada bir ilk! Ordu Jetpack satın aldı

Dünyada ilk kez ismi açıklanmayan bir Güney Asya ülkesinin Jetpack Aviation isimli şirket ile askeri amaçlarla kullanmak üzere jetpack satın almak için bir anlaşma yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:26:00 -
Dünyada bir ilk! Ordu Jetpack satın aldı

ABD merkezli Jetpack Aviation isimli şirket, JB-12 olarak isimlendirdikleri jetpack moddellerini “isimi açıklanmayan bir Güneydoğu Asya ülkesinin ordusuna” satmak için bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden JB-12 jetpacklerinden ikisini bu orduya 800.000 dolara sattığını açıkladı.

'Askeri kullanıma yönelik'

The National Interest'te yayımlanan ve M5 Dergi'nin aktardığı habere göre, JB-12, şirketin ürettiği önceki model olan JB-11’in temelde bir güncellemesi. Bu yeni model, eskisinden farklı olarak “özellikle askeri kullanıma yönelik”.

JB-12’nin teknik özellikleri

Jetpack Aviation, JB-12’nin yaklaşık 47 kg ağırlığında olduğunu söylüyor, ancak bunun boş bir ağırlık mı yoksa tam dolu yakıt deposu ile ağırlığı mı olduğu belli değil. Aktarılan verilere göre, JB-12, saatte yaklaşık 200 km hıza ulaşabilen ve altı turbojet motor tarafından desteklenmekte. Sivil kullanım için üretilen bir önceki model olan JB-11’in ise boş ağırlığı 52 kg’lık ağırlığıyla askeri kullanım için üretilen JB-12’den 5 kg daha ağırdı.

‘İleriye doğru atılmış önemli bir adım'

Yapılan basın açıklamasında, “Bu anlaşmanın onaylanması, JB-12 JetPack’in çok çeşitli görev gereksinimlerini karşılamak için olağanüstü hava kabiliyetleriyle savunma gücü sağladığını gösteriyor. JetPack’in manevra kabiliyeti, bir dizi standart kasaya sığan küçük boyu ve JB-12’nin yeteneklerini artırmak için Speeder platformumuzla entegrasyon kolaylığı, sağlaması, satışı belirleyen faktörlerdi.”diyor şirketin kurucusu ve CEO’su David Mayman ve ekliyor: ‘Bu sipariş, kalkınma programımızın askeri ihtiyaçları karşıladığını doğruladığı için bizim için ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor”.

 

 

Kaynak: M5 Dergi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

BİZİM SİHALAR BUNLARI KEKLİK GİBİ AVLAR KEEKLİİİKKKKKKKKK.
  • Yanıtla
Kahve içenlere müjde! Yeni araştırma: Bu duruma iyi geliyor
Yaşam

Kahve içenlere müjde! Yeni araştırma: Bu duruma iyi geliyor

Yeni bir araştırmaya göre her 4 saatte bir kahve içmek mevsimsel duygulanım bozukluğunu iyileştirmeye yardım ediyor.

Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu
Dünya

Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu

Konteyner krizi ve deniz taşımacılığında son dönemde maliyetler bir hayli arttı. Bunun önüne geçmek isteyen Türkiye, BAE ve Pakistan arasınd..
ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de
Dünya

ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de

Senato’da yapılan “Karadeniz’in güvenliği” konulu oturumda Senatörlerin sorularını cevaplayan ABD’li uzmanlar, Türkiye’nin önemine vurgu yap..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay