Dünyada bir ilk! Ordu Jetpack satın aldı

ABD merkezli Jetpack Aviation isimli şirket, JB-12 olarak isimlendirdikleri jetpack moddellerini “isimi açıklanmayan bir Güneydoğu Asya ülkesinin ordusuna” satmak için bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden JB-12 jetpacklerinden ikisini bu orduya 800.000 dolara sattığını açıkladı.

'Askeri kullanıma yönelik'

The National Interest'te yayımlanan ve M5 Dergi'nin aktardığı habere göre, JB-12, şirketin ürettiği önceki model olan JB-11’in temelde bir güncellemesi. Bu yeni model, eskisinden farklı olarak “özellikle askeri kullanıma yönelik”.

JB-12’nin teknik özellikleri

Jetpack Aviation, JB-12’nin yaklaşık 47 kg ağırlığında olduğunu söylüyor, ancak bunun boş bir ağırlık mı yoksa tam dolu yakıt deposu ile ağırlığı mı olduğu belli değil. Aktarılan verilere göre, JB-12, saatte yaklaşık 200 km hıza ulaşabilen ve altı turbojet motor tarafından desteklenmekte. Sivil kullanım için üretilen bir önceki model olan JB-11’in ise boş ağırlığı 52 kg’lık ağırlığıyla askeri kullanım için üretilen JB-12’den 5 kg daha ağırdı.

‘İleriye doğru atılmış önemli bir adım'

Yapılan basın açıklamasında, “Bu anlaşmanın onaylanması, JB-12 JetPack’in çok çeşitli görev gereksinimlerini karşılamak için olağanüstü hava kabiliyetleriyle savunma gücü sağladığını gösteriyor. JetPack’in manevra kabiliyeti, bir dizi standart kasaya sığan küçük boyu ve JB-12’nin yeteneklerini artırmak için Speeder platformumuzla entegrasyon kolaylığı, sağlaması, satışı belirleyen faktörlerdi.”diyor şirketin kurucusu ve CEO’su David Mayman ve ekliyor: ‘Bu sipariş, kalkınma programımızın askeri ihtiyaçları karşıladığını doğruladığı için bizim için ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor”.

Kaynak: M5 Dergi