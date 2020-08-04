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Spor

Dünyaca ünlü yıldızdan hayranlarını üzen haber

39 yaşındaki efsane İspanyol kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:52:00 -
Dünyaca ünlü yıldızdan hayranlarını üzen haber

Iker Casillas, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek futbolculuk kariyerini bir süreliğine dondurmuştu. Bugün sosyal medya hesabından emekli olduğunu açıklayan tecrübeli file bekçisinin kariyerine futbol direktörü olarak devam edeceği kaydedildi.

Real Madrid'e yönetimine katılacak

Marca’nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak.

Casillas’ın kulüp başkanı Florentino Perez’in danışmanlığını yapacağı öğrenildi.

 

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