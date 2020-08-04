Dünyaca ünlü yıldızdan hayranlarını üzen haber
39 yaşındaki efsane İspanyol kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Iker Casillas, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek futbolculuk kariyerini bir süreliğine dondurmuştu. Bugün sosyal medya hesabından emekli olduğunu açıklayan tecrübeli file bekçisinin kariyerine futbol direktörü olarak devam edeceği kaydedildi.
Real Madrid'e yönetimine katılacak
Marca’nın iddiasına göre 39 yaşındaki eski kaleci, Porto ile sözleşmesini sonlandırıp Real Madrid yönetimine katılacak.
Casillas’ın kulüp başkanı Florentino Perez’in danışmanlığını yapacağı öğrenildi.