Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo Suudi Arabistan'da neye uğradığını şaşırdı! Büyük tehlike...

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, saha içinde ve saha dışında yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 17. haftasında sahasında Al Taawon ile karşı karşıya geldi.

Ronaldo'nun ilk 11'de yer aldığı mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Al Nassr, Abdulrahman Ghareeb'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının ilk dakikalarında konuk ekip beraberliği yakaladı. 78. dakikada ise Cristiano Ronaldo'nun asistinde Abdullah Madu skoru belirleyen golü kaydetti.

Portekizli oyuncu gol sevinci yaşayamasa da yaptığı iki asistle Al Nassr'ın üç puana uzanmasında büyük rol oynadı.

SAKATLIK TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Karşılaşma öncesi Cristiano Ronaldo ve ısınırken bir taraftar sahaya girdi ve koşarak Ronaldo'ya doğru yöneldi. Milliyet’e göre; Ronaldo'ya doğru yaklaşan taraftarın ayakları, Portekizli yıldıza yaklaşırken kaydı. CR7, taraftarı son anda fark etti ve üstünden atladı. Portekizli yıldız bu hareketiyle sakatlanmaktan da son anda kurtuldu.