Dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye müjdesini paylaşarak altın tahmini yaptı: Paranız varsa...

Ünlü yatırımcı Mark Mobius Bloomberg HT'ye "Biz Türkiye’ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adımlar iyi bir adımdı" dedi.

Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

Mobius, yeni ekonomik önlem paketinin TL’nin değer kaybı açısından oldukça olumlu bir adım olduğunun altını çizerken, Türkiye için en büyük makro riskin ihracat piyasasının kapatılması olduğunu söyledi.

Mobius’un ifadelerinde öne çıkanlar şunlar oldu:

Biz Türkiye’ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adım iyi bir adımdı. Çünkü insanlara yardımcı oluyorlar ve TL’nin değer kaybı açısından iyi bir adım oldu. Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Çok fazla negatif bir şey yok.

Mesela ihracat yapan bir şirkete yatırım yapıyoruz. Daha ucuz lira olması o şirkete yardımcı oluyor. Geliri dolar veya euro cinsinden ama gideri TL cinsinden mi buna bakıyoruz.

En büyük makro risk ihracat piyasasının kapatılması olur. Kovid'in tekrar üretime engel olması da diğer bir risk olabilir. Türkiye önemli bir piyasa olmaya devam edecek, en likit piyasalardan.

Özsermaye karlılığı yüksek şirketlerin hisselerinin alınması gerekli. Para birimindeki devalüasyona karşı en iyi koruyacak şey hisselerdir. Altın da öneririm, belki portföyünüzün yüzde 10’nu altın olmalı ve eğer eviniz yoksa ev almanızı tavsiye ederim. Altın iyi performans sergilemeye devam edecek, kısa vadede kazanç beklemeyin.

ABD’de enflasyon inanılmaz arttı ve bu da beklenen bir şeydi. Fed yüksek ihtimalle faizleri arttıracaktır, kısa vadeli olumsuz etki olacaktır.