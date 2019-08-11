Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!

yeniakit.com.tr Osmanlı Devleti hakkında yaptığı araştırmalar ve kitaplarıyla tanınan dünyaca ünlü Mısırlı Türkolog Prof. Dr. Muhammed Harb, “Osmanlı medeniyeti, İslam medeniyetinin doruk noktasıdır” dedi. Çalışmalarını halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde rektör danışmanı olarak sürdüren Prof. Dr. Muhammed Harb’in Genç Akademi Dergisi’nin Temmuz 1992 tarihli nüshasına yansıyan açıklamaları günyüzüne çıktı. Yeni Akit, Prof. Dr. Harb’in bu sözlerini bir araya getirdi.

İşte Prof. Dr. Harb’in Osmanlı Devleti hakkındaki dehşete düşüren açıklamaları:

-Osmanlı Devleti varken bütün İslam birdi ve o zaman kavmiyetçilik yoktu. Ama şimdi 20’den fazla devlet var. İslam alemi, Osmanlı bayrağı altında daha kuvvetli idi. Batılılar bizden korkarlar idi o zamanlar... Fakat sonra batının entrikalarıyla Osmanlı Devleti yıkıldı.

-Osmanlı ilâ-yı Kelimetullah için her yere gidiyordu. Ama Osmanlı’yı şimdi kimse sevmiyor; Rusya sevmiyor, Avrupa sevmiyor, Araplar sevmiyor. Yani bütün dünya sevmiyor. Halbuki Osmanlılar, Sultan Vahidettin’e kadar ila-yı Kelimetullah için her tarafa giderlerdi. Osmanlıların bundan başka gayeleri yoktu ki...

Osmanlılar cihadda hep başa güreşti

-Osmanlılar, İslam tevhidinin bayrağını en uzak diyarlara götürmeye vesile olan cihadda hep başa güreşmişlerdir. Yönetim ve medeniyette şaşırtıcı ilerlemeler gerçekleştirmişlerdi. Fetihleri bu ruhla hayata geçirmişlerdir.

-Tarihçiler bilirler ki, bir devletin ömrü, onun medeniyette ileriliğiyle doğru orantılıdır. Osmanlı, günümüzde dahi parmak ısırtan medeniyetini, sarıldığı inançla tesis etmiştir.

Osmanlı’yı alimlerimiz davet etti

-Osmanlı Devleti tarihin en uzun ömürlü devletidir. Devletlerin ömrü ise ancak medeniyet bakımından güçlü olmasıyla mümkündür.

-Osmanlılar’ı Mısır’a alimlerimiz davet etmiştir. –Bizi Memlukların zulmünden kurtarmaları için- Osmanlı’da adalet vardı. En büyük derdimiz Müslümanlığı ve kardeşliği nasıl ihya ederiz, bunu bilmek. Bunun için de Osmanlı tarihini iyi anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Çünkü İslam tarihimizin yarısı Osmanlı Devleti’nde geçmiştir. İstiyoruz ki Araplar Türkleri, Türkler de Arapları sevsin.

Halklar İslam birliğine katılmak istedi

-Doğudaki Araplar, Osmanlılar, Suriye ve Mısır’a girmeden çok önce, onların gelmesini bekliyorlardı. Suriye halkı gibi Mısır halkı da güçlü ve İslam’a bağlı bir devletin himayesi altında İslam birliğine katılmak istiyordu.

-Memluk Sultanı Halep’e geldiğinde çocuklar sokaklarda kendisini şu inanılmaz sloganlarla karşıladılar: Yavuz Selim, Yavuz Selim; Allah seni muzaffer etsin.

Abdülhamid yabancılara karşı diktatördü!

-Bugün Türkler’e ve Osmanlı’ya hüküm verebilmek için, Osmanlı’nın devlet yapısını, medeniyetini ve Arap ülkelerinde neleri gerçekleştirdiğini çok iyi bilip anlamak gerekir.

-O, büyük Osmanlı Devleti’nin halifesidir. O diktatör olabilir ama kime karşı? Müslümanlara karşı diktatör değildi. Yabancılara karşı diktatördü. Bugün Müslümanların başına diktatör bir halife gelsin elini değil ayağını öperim.