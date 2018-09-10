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Dünyaca ünlü teknik adam Guus Hiddink! Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'na imza attı...

Dünyaca ünlü teknik adamlar arasında yer alan Guus Hiddink Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:52
Dünyaca ünlü teknik adam Guus Hiddink! Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'na imza attı...

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2020'de  Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma ve  başarılı olma hedefi doğrultusunda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına 71  yaşındaki Hiddink'in getirildiği bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Hiddink, Çin'de sezon başı  yaklaşık 4 milyon avro gelir elde edecek.

Teknik direktörlük kulüp kariyerinde PSV Eindhoven, Fenerbahçe,  Valencia, Real Madrid, Real Betis, Chelsea ve Anzhi'yi çalıştıran Guus Hiddink,  Hollanda, Güney Kore, Avustralya, Rusya, Türkiye ve Hollanda milli takımlarında  da görev almıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:52
  1. Guus Hiddink
  2. Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı
  3. Çin

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