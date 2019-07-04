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Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif

Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif arayışlar çerçevesinde araştırmalar yapan emekli Dr.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif

Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif arayışlar çerçevesinde araştırmalar yapan emekli Dr. Muharrem Cengiz, Crimson familyasından olan İtalyan menşeli erkenci bir üzüm çeşidi olan çekirdeksiz Mitrobilik Ofelya cinsi üzümü Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ilk kez yetiştirdi. Temmuz ayının başında hasat edilmeye başlayan üzümde ilk hasat yapılarak iç piyasaya kilosu 6 TL’den satıldı.


Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif arayışlar çerçevesinde araştırmalar yapan emekli Dr. Muharrem Cengiz, İnternet üzerinden yaptığı araştırmalarda, Türkiye’de Crimson üzüm türü olarak bilinen ve geç eren üzüm türünün aynı familyasında olan İtalya’daki çeşidi Mitrobilik Ofelya olarak bilinen erkencil üzüm çeşidini Alaşehir’de yetiştirdi. Aroması güzel, rengi koyu mor ve çekirdeksiz olan üzüm türü temmuz ayının ilk haftası hasat edilerek, ilk eren üzüm çeşitleri arasında yer aldı. İlk kez hasat edilen ürün iç piyasada 6 TL’den alıcı buldu.


Sultaniye çekirdeksiz üzüm üretimiyle ünlü Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ilk kez üretilen ve ilk ürünü veren üzüm çeşidinin sahibi Dr. Muharrem Cengiz, "Bölgemiz üzüm üretimine en uygun bölgelerden birisi. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü tüm üreticiler aynı anda hasat ediyor. Dolayısıyla pazar sıkışıklığı yaşanıyor. Ben bu konuda araştırmayı seven birisiyim. Bence üzüm hasadı daha uzun süreye yayılmalı. Temmuz ayında başlayan sezon, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarına kadar sürmeli. Bu alanda araştırma yaptım. Kasım ayında eren Crimson üzümünü yetiştirdim. Bu kez de, aynı familyanın erken eren çeşidi olan İtalyan menşeli Mitrobilik Ofelya türü erkencil üzümü yetiştirdim. Şu anda Alaşehir’de ve Sarıgöl çevresinde bu tür üzüm yok. Erkencil olan bu üzüm türü aroma, renk, tat ve albenisi olarak çok güzel çekirdeksiz bir üzüm türü. Temmuz ayının ilk haftasında hasat ediliyor. Bu bölgede bu dönemde bu tarihten önce üzüm hasadı yapılmıyor. Bugün itibariyle çok yaygınlaşmadığı için ihracatı yok, iç piyasaya 6 TL’den satıldı. Amacım Sultaniye üzüme alternatif üzüm yetiştirip, pazar darlığını ortadan kaldırıp, temmuz ayından kasım ayına kadar çeşitli üzüm hasadı yapabilmek. Halen 2 dekar alana diktim. Bu alanı 10 dekara çıkaracağım" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
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