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Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı

Dünyaca ünlü piyanist ve klasik müzik sanatçısı Hüseyin Sermet, Türkiye’deki kültür sorununun kökeninin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını ve harf inkılabıyla halifeliğin kaldırılmasının hata olduğunu söyledi.

07 Haziran 2019 Cuma 16:26

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını cevaplayan dünyaca ünlü piyanist Hüseyin Sermet, Türk müziği ve bestecilerle ilgili eleştirilerde bulundu. Aynı zamanda Sermet, Türkiye tarihi ve kültürü hakkında da çarpıcı tespitlerde bulundu.

“Say’ın piyanistliği iyi, besteleri kötü”

Sermet, Fazıl Say ile ilgili sorulara da çarpıcı yanıtlar verdi. “Dünyadaki konservatuar öğrencilerine Fazıl Say'ı dinlettiğimizde ne tepki verirler” sorusu üzerine Sermet şunları söyledi:

Herhalde çok muhteşem bir şeyler söylemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. 'Fazıl kabiliyetli mi' diye sorarsanız yerden göğe kabiliyetli. Piyanist olarak çalıştığı zaman çok iyi bir piyanist ama bestelerini soruyorsanız aynı şeyi ifade edemem. Fransız bir atasözü var; kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar. 'Ben kediyim Fazıl'a fare dedim' anlamı çıkmasın ama kendine güvenen varsa ben imtihan usulü denemeye hazırım.

“Harf inkılabı ve hliafetin kaldırılması hataydı”

Mustafa Kemal ve Cumhuriyetin ilk yılları ile ilgili olarak da önemli tespitlerde bulunan Sermet, “Maşallah Atatürkçü olmayan insan yok Türkiye’de, kripto Atatürkçüler var” dedi.

Sermet, şunları söyledi:

Atatürk ilah değil çok ciddi devlet adamıydı. Çok ciddi şeyler yarattı ve tarihteki yerini aldı. Bunu tartışan yok. Atatürk bir kul olduğu için hiçbir kulun da hatasız olmayacağı gibi hatalar yaptı. Biri harf inkılabı... Ben bunları söylediğimde birileri hop oturup hop kalkacak. Türkiye bir çırpıda 600 yıllık geçmişi ve arşivlerinden sıfırlandı. Bugün ben utanarak ifade ediyorum. Ben Osmanlı arşivlerini okumaya yeltenmedim, çünkü okumaktan acizim.

Halifeliğin kaldırılması ile ilgili olarak da farklı değerlendirmeler yapan Sermet, “Halifelik deyince onların aklına sadece din gelir. Onların gözünde hacı, hoca, şeyh falan bu şekilde ifade ediyorlar. Din yaşam tarzdır. Yaşam tarzı başlı başına bir kültürdür. Dini sıfırlamaya çalışmak cumhuriyetin ilk yıllarında seküler projeydi. Anglosakson dünyanın uyguladığı bir projedir. Bunu ilk İngilizler başlattı. Hindistan'da kendilerine uygun bir İslam yaratmak istediler. Türkiye'de ve Türkiye üzerinden başka ülkelerde kullanıma sokulmak üzere Fetullah Gülen olayı devreye girdi. Bunlar Türkiye'nin nasıl savrulduğunun ve nasıl ele geçirilmeye çalışıldığının kanıtı.” diye konuştu.

Sermet, şu soruları yöneltti: “Hilafet din midir kültür müdür? Atatürk’ün hilafeti kaldırmasını destekleyenler bugün Vatikan’a neden ses çıkarmıyor?

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:26
  1. Mustafa Kemal
  2. Harf Inkilabı
  3. Hilafetin kaldırılması
  4. Hüseyin Sermet

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