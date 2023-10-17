Dünyaca ünlü o yer ölüm ticareti nedeniyle ile gündemde! Ülke ayağa kalktı, paylaşım yağdı!
Ege’nin turistik adası Midilli'de ölüler üzerinden ticaret yapıldığı iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı. Ülkede sosyal medya hesabından kötü mesajlar atıldı.
Midilli’deki skandal, bir cenaze şirketi yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı'na şikayeti ile ortaya çıktı. Soruşturma, Midilli Adası Devlet Hastanesi'ndeki morg görevlileri ile bazı sağlık personelinin adanın cenaze işleri şirketine ölenlerin kimlik bilgilerini anında verip, cenaze işlerini organize etmek için fırsat verdiği bu yolla çete kurarak haksız para kazandıkları ortaya çıktı.
CENAZE İŞLERİ İÇİN ORGANİZE OLMUŞLAR
Adada yayın yapan lesvosnews.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu habere göre yoğun şikayetler üzerine soruşturma başlatan Yunanistan polisi hastanede görevli 4 morg ve sağlık çalışanı ile cenaze işlerini düzenleyen şirketin bir çalışanını gözaltına aldı.
Skandalın cenaze işleri şirketi yöneticilerinin teknik takibe alınarak telefonlarının dinlenmesi sonucu ortaya çıkarıldığı belirtildi.
YILLARDIR DEVAM ETMİŞ
Yapılan soruşturmada hastanede ölen her kişinin ardından anında cenaze şirketine bilgi verildiği ve cenazenin sürekli aynı şirket tarafından kaldırılmasının dikkat çektiği, soruşturma kapsamında ele geçirilen paralara el konulduğu belirtildi.
Olayın yıllardır devam ettiği, hastane çalışanlarının bu nedenle yapılan operasyona şaşırmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
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