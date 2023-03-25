Dünyaca ünlü milyarderin altın tahmini gündemi altüst etti! Altına yatırım yapanlara hakaret etti
Altın fiyatların Ons bazında artarak gram altını yukarı taşırken dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor. NBA takımı Dallas Mavericks’in milyarder sahibi Mark Cuban, altına yatırım yapanların aptal olduğunu söyleyerek dünya gündemine oturdu.
Shark Tank yıldızı ve kripto gurusu milyarder Mark Cuban'ın altına olan bakışı değişmiyor.
Geçtiğimiz aylarda altının iyi bir yatırım aracı olmadığını ifade eden milyarder Mark Cuban, parası olanın Bitcoin'e yatırması gerektiğini söylemişti.
Kriptokoin'de yer alan habere göre, bir podcast yayınına katılan Cuban, altına yatırım yapanlara 'aptal' diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Altının para kazandırmayacağını öne süren Cuban, açıklamasının devamında şunları söyledi:
Bitcoin’in çok daha fazla düşmesini istiyorum, böylece biraz daha alabilirim. Altınınız varsa, aptalsınız,
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